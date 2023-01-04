教師三度被學生打傷 向教局索賠200萬

市警局統計，紐約市今年共計52名教師被學生打傷。（記者張心╱攝影）

一名皇后區 58歲資深公校 教師多次在教室內被二年級學生毆打，造成胸部和肩膀受傷，因而控告市教育局 要求200萬元賠償，而她只是近年校園暴力頻傳受害者中的一。

雖然市教育局沒有教師被攻擊的公開數據，但根據市警局最新報告，去年全市至少有52名公校教職員工遭學生打傷，其中一半以上送醫救治；前年有58名學校教職員工被學生打傷，42人送醫。

58歲的教師德加莫(Cathleen DeGarmo)在2021年下半年，三次遭學生毆打。她任職於皇后區P4公校區，包括新鮮草原、貝賽、長島市、李奇蒙丘(Richmond Hill)等多所初中和高中；而在遭毆打後，該區並未對肇事學生處理。

在德加莫提交給法院的文件顯示，首次毆打發生於2021年9月，同年11月她又被毆打，造成嚴重的身體傷害，包括雙肩撕裂，「毆打都發生在教室裡，學生抓我，用頭撞我的胸和肩膀。」

德加莫要求市教育局賠償200萬元，因為自首次毆打發生以來，當局都沒能有所作為，沒為她提供及時的幫助和保護。此外，她也指責P4公校區的失職行為，不僅沒能在出事後加強對涉事學生的監督，也沒為教師提供助理或助手保護教學安全，「事發後，學生沒有任何懲罰。」市教育局暫未對此案發表評論。