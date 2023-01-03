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王嘉廉社區醫療中心 法拉盛辦3場招聘會

紐約訊

王嘉廉社區醫療中心將於1月在法拉盛舉辦三場現場招聘會，時間為1月4日(周三)下午1時至4時，11日(周三)上午10時至中午12時；18日(周三)上午10時至下午1時。

中心誠聘中英雙語員工，職位包括清潔工、大堂接待員、醫療助理、醫務接待員、註冊護士、牙醫助理。參加招聘活動須提前預約。請登錄：https://bit.ly/January2023Interviews 註冊預約，或致電：(212) 379-6988 瞭解更多信息。符合資格的申請者將收到人事部的回覆，確定面試預約。招聘活動不接受無預約人士。

王嘉廉社區醫療中心是非營利機構及聯邦政府認可的醫療中心，為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務超過50年。中心雙語工作環境以及友好互助的工作氛圍，發展個人才能。員工福利包括：醫療保險、公司提供的牙科、殘疾以及人壽保險、403(b)退休計畫、交通/醫療以及家屬看護的彈性消費帳戶(FSA)、帶薪休假、職業發展機會、為符合資格的員工提供學費報銷等。更多信息：www.cbwchc.org。

醫療保險 法拉盛 紐約市

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