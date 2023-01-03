護士罷工危機緩 各方拚談判協議

護士工會揚言罷工，爭取新合約。(美聯社)

為爭取更合理的待遇和福利，紐約市八家大型醫院的約1萬6000名護士原定於1月9日開始罷工 。為避免對醫療系統造成重創，院方與工會方面皆表示他們在抓緊最後時刻，積極盡量避免罷工發生。截至2日，紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)已與該院護士工會達成一項臨時協議，其餘七家醫院也恢復了與工會的談判。

長老會醫院的護士在他們的合同到期前幾個小時終於達成臨時協議，該協議尚需等待護士的批准。紐約州護士工會(New York State Nurses Association)祝賀該院會員得到所謂的「公平合同」。

其他可能受到影響的醫院包括西奈山醫院、西奈山晨邊(Morningside)與西部(West)醫院、法拉盛醫院(Flushing Hospital)、布朗士 蒙特費爾醫學 中心(Montefiore)、瑪摩利布朗士關愛系統(Maimonides BronxCare)與李奇蒙醫學中心(Richmond University Medical Center)。

幾家醫院的代表表示希望在罷工開始前達成協議，但他們也準備引入外部人員作為預防措施，以應對大量病人的需求。工會也在周末的一份聲明中說，只有在院方無法給護士提供其他選擇的情況下，「罷工是最後手段」。

護士工會依法在罷工前十天發通知，以便醫院方面提前安排替代員工。不過，布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)表示，目前還沒有合適的應急計畫，這意味著一旦罷工開始，該區幾乎所有醫院都會受到衝擊。他在接受採訪時說，除兩家醫院外，布碌崙所有醫院都將因罷工而停止運行。他希望護士們能在最後期限前得到新合同。