華裔元旦寶寶 父母願好運相隨

紐約元旦寶寶梅金斯利與父母。(南布碌崙市立醫院提供)

紐約元旦寶寶當日凌晨誕生於南布碌崙 (布魯克林)市立醫院(NYC Health + Hospitals/South Brooklyn Health)，是一個華裔男嬰，名為梅金斯利(Kingsley Mei)，身高19吋、體重六磅多，父母是家住班森賀的梅德欣(Dexin Mei，音譯)和張賀莉(Holly Zhang，音譯)，兩人為新年新生命的降臨感到興奮。

張賀莉說，他們還沒有給新生兒起中文名字。不過，趕上一個新年寶寶，全家都很高興。寶寶的爺爺奶奶，外公外婆正在努力找一個好聽的中文名字。張賀莉說，這是她的第三個孩子，頭兩個都是女兒，一個三歲半，一個一歲半。夫妻非常開心第三個孩子的降生，而且充滿感恩。

張賀莉的預產期為1月10日。因為頭兩個孩子都在預產期之前出生，醫生估計第三個孩子很可能在聖誕節前後出生。但她在31日傍晚7時多開始宮縮。擔心堵車，夫婦倆準備乘地鐵 去下城醫院。晚上約9時半到F線地鐵N大道站(N Avenue)，還沒乘上地鐵，產婦的羊水破了，他們趕緊打電話叫救護車，但最後警車先來，接著消防車也來了。在救護車要半個小時才到的情況下，警察 勸他們就近到南布碌崙市立醫院生產。

到南布碌崙市立醫院的時間是10時30分。張賀莉說，那裡的醫生護士已經把一切都準備好，就等她去。張賀莉沒有想過要生一個新年寶寶，但這時卻不禁有了想法。一開始，醫生告訴她，孩子會在午夜之前降生，但最終，在醫院產房外煙花聲大作時誕生，醫生還讓她看了看牆上的時鐘，剛好是午夜12點。

新年寶寶的爸爸是中餐館的服務生，媽媽是醫院前台人員。張賀莉說，和前兩個孩子相比，第三個孩子很乖，不哭不鬧，似乎和媽媽更貼心。他們說，新年寶寶是全家最好的禮物，也希望幸運伴隨孩子的一生。