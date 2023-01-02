迎新年 僑社盼華埠改善治安、加速復甦
紐約中華公所1日舉行慶祝元旦及中華民國開國112年紀念大會，屬下七大僑團及各傳統社團代表近百人出席；中華公所主席曾偉康等表示，在新的一年裡希望改善治安，市府減輕商家負擔，讓華埠走出蕭條。
出席活動的七大僑團包括美東聯成公所、紐約台山寧陽會館、紐約安良工商總會、紐約協勝公會、紐約中華總商會、紐約洪門致公堂和國民黨美東支部；全體出席人員在中華公所的中山紀念堂內，向孫中山銅像行三鞠躬禮；曾偉康致辭時表示，孫中山在革命成功之前曾多次到訪華埠，中華公所一直堅信孫中山的三民主義將改變中國的未來，每年都舉辦開國紀念典禮。
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，中華民國的創建和僑社有密不可分的歷史淵源，「回顧中華民國的發展史，提到華僑就必然有愛國精神，提到愛國就必然有華僑的參與，特別感謝紐約僑社100多年來的堅定支持。」
李光章還代表僑委會頒發感謝狀，感謝中華公所舉辦111年雙十國慶；經文處副處長陳珮瑩、僑務組主任黃儷萱、紐約華僑文教中心主任陳永豐、副主任林威廷也出席典禮。
僑社還對2023年作出展望；曾偉康表示，目前紐約市遊民和庇護客問題嚴重，華埠監獄建案的問題也仍未解決，希望新的一年裡公共安全能夠改善，「目前治安是社區的最大關切，華埠也因此未能實現最大程度的恢復；雖然有不少新店開張，但也有許多老店因治安等問題關門，很多商家不敢延長營業時間，這些都對華埠的恢復造成負面影響。」
中華公所顧問于金山表示，因為疫後旅遊恢復，目前華埠在包厘街以西的街區基本已恢復生機，但包括東百老匯、麥地臣街、喜士打街等包厘街以東街區仍然死氣沉沉；他表示，華埠東區沒落主因為人口減少，且缺乏停車場，疫情期間東百老匯設立戒毒所，政府又準備設遊民所，社區人心惶惶；「我們希望遊民所全部關閉，市府降低曼哈頓大橋底商戶的租稅，活絡社區經濟。」
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