1.6萬護士將罷工 包括多家華人區醫院

紐約州護士協會發布罷工聲明，指在未來十天內計畫罷工。(取自紐約州護士協會臉書)

紐約州 護士協會(New York State Nurses Association)近日發布聲明，指約1萬6000名護士計畫從1月9日(周一)開始罷工 ，除非院方同意簽署合約，這些護士來自包括華人聚居區的紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)、西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)與法拉盛醫院等。

根據ABC7電視台消息，紐約州護士協會於去年底發布罷工聲明，指在未來十天內計畫罷工，預計約有1萬6000名護士參加，定於1月9日開始，已提前通知醫院，以便院方提前準備，並呼籲參與罷工的護士在此前與院方溝通，達成共識。

紐約州護士協會一周前的投票指，99%的會員支持罷工，並表示，醫院增加醫保費用，但沒有填補人員缺口以及支付疫情期間護士的合理薪水。

這些護士來自全市八家醫院，包括紐約長老教會醫院、西奈山醫院、西奈山晨邊(Morningside)與西部(West)醫院、法拉盛醫院(Flushing Hospital)、布朗士蒙特費爾醫學 中心(Montefiore)、瑪摩利布朗士關愛系統(Maimonides BronxCare)與李奇蒙醫學中心(Richmond University Medical Center)。

今年年底因新冠、呼吸道合胞病毒(RSV)與流感的激增，醫院人手不足，對病人照顧也不夠；精神科註冊護士莫馬(Ari Moma)表示，疫情爆發後，許多護士在此工作環境下受到創傷，人手不足凸顯相關問題。

兒科急診室護士摩根(Aretha Morgan)也證實指，因三重呼吸道系統疾病激增，她工作的兒科急診室內有大量的患兒，但因人手短缺，無法為患者提供安全的照護。

西奈山醫院於去年12月30日晚發布聲明，指醫院已收到協會的罷工聲明，談判團隊已努力與紐約州護士協會協商，爭取簽訂對社區以及長期財務健康有利的合同，確保患者在任何情況下都獲得良好護理；聲明指，醫院已為人員變動做好準備，盡力保證患者期間的護理，減少因罷工行動為病患帶來的不便。