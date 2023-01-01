住址報告出爐 鄭永佳就職未定案

共和黨籍布碌崙第49選區州眾議員當選人鄭永佳相關報告出爐，但對於他是否能就任，未有正面回應。(記者顏潔恩╱攝影)

針對共和黨籍布碌崙 (布魯克林)第49選區州眾議員當選人鄭永佳(Lester Chang)的住址風波，去年底在州眾議會舉辦公聽會後，州眾議會司法委員會要求委員會顧問施萊因(Stanley Schlein)，與鄭永佳律師團隊各提交一份報告；該報告於去年12月31日出爐，針對鄭永佳是否就任，未作出正面回應。

施萊因作為活躍於布朗士 的選舉法律師，據稱與布朗士民主黨俱樂部有深厚聯繫；他在報告中指出，鄭永佳最早於1994年5月在曼哈頓 登記成為選民，2022年2月18日才將註冊轉移至布碌崙國王郡，他曾連續31次通過曼哈頓地址投票，直到2022年，才在布碌崙投票兩次。

另外，鄭永佳自2004至2022年在市選舉局的工作經歷，發出的薪資單收件地址位於曼哈頓；當他接到重回現役的軍事相關電話時，包括2021年11月16日、2022年1月7日和13日，以及10月3日等，他人在曼哈頓住所。鄭永佳2021年的退稅帳單允許延至2022年10月，當時確實在布碌崙完成，但同年4月申請延稅的地址不明。

這當中證明他居住在布碌崙的部分，包括與母親的聯名投資、銀行帳戶；他的姊姊也作證，鄭永佳自喪妻後，難以忍受在曼哈頓自居，為療傷並緩解孤獨感，過去三年的大多時間都住在布碌崙，與媽媽和叔叔們同住。

鄭永佳團隊長達150頁的報告則反駁，他當選第49選區州眾議員，是由市選舉局宣布的勝選結果，且司法委員會根本沒證據指出，他在2021年11月7日至2022年11月8日間，人不住在布碌崙。

施萊因的報告雖指出鄭永佳曾住在曼哈頓，但無充足理由說明他沒資格就職；針對是否能順利上任，委員會未給予州眾議會任何建議。

該報告預計將於下周提交給新一屆的議會，屆時將決定鄭永佳是否能夠就任。