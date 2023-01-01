美國中華知青聯合會慶10周年 疫後首演

美國中華知青聯合會暨2022年辭舊迎新文藝演出，在法拉盛文藝中心拉開帷幕。(記者牟蘭／攝影)

美國中華知青聯合會暨2022年辭舊迎新文藝演出，於去年12月31日在法拉盛 文藝中心登場，超過80名會員參加演出，最年長者已逾80歲，在疫後首次登台，帶來舞蹈、合唱、男聲獨唱與女聲二重唱等多個表演；會長王建英指，疫後會員一直在尋找表演平台，等待近三年，終於可在當日將準備已久的表演呈現。

本次十周年慶總策畫由王建英擔任，藝術總監由褚衛、沈其與鄭卿君擔任，帶來時長三小時的演出，吸引逾百人到場觀賞；慶典活動由知青合唱隊與舞蹈隊帶來「陽光路上」開場，知青合唱團並演唱「一支難忘的歌」、男獨唱「我的太陽」等歌曲，還有古典舞、情景歌舞、二重唱與詩朗誦等表演。

王建英表示，54年前，當時的中國學生響應中國政府號召，走出課堂，去農村與邊疆參加「上山下鄉」，十年後，知青回城，結束這段時光；她指，過去三年疫情 肆虐，如今疫情趨緩，會員帶來準備的演出，祝福大家新年快樂。

中國駐紐約總領事館領僑處副主任殷民俊祝福海外華僑新年快樂，期待美東僑胞團結一致，促進美中關係發展；市議員黃敏儀感謝華人社團對社區貢獻，她與辦公室成員在未來一年將繼續服務社區。