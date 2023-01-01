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美國中華知青聯合會慶10周年 疫後首演

記者牟蘭╱紐約報導
美國中華知青聯合會暨2022年辭舊迎新文藝演出，在法拉盛文藝中心拉開帷幕。(記者牟蘭／攝影)
美國中華知青聯合會暨2022年辭舊迎新文藝演出，在法拉盛文藝中心拉開帷幕。(記者牟蘭／攝影)

美國中華知青聯合會暨2022年辭舊迎新文藝演出，於去年12月31日在法拉盛文藝中心登場，超過80名會員參加演出，最年長者已逾80歲，在疫後首次登台，帶來舞蹈、合唱、男聲獨唱與女聲二重唱等多個表演；會長王建英指，疫後會員一直在尋找表演平台，等待近三年，終於可在當日將準備已久的表演呈現。

本次十周年慶總策畫由王建英擔任，藝術總監由褚衛、沈其與鄭卿君擔任，帶來時長三小時的演出，吸引逾百人到場觀賞；慶典活動由知青合唱隊與舞蹈隊帶來「陽光路上」開場，知青合唱團並演唱「一支難忘的歌」、男獨唱「我的太陽」等歌曲，還有古典舞、情景歌舞、二重唱與詩朗誦等表演。

王建英表示，54年前，當時的中國學生響應中國政府號召，走出課堂，去農村與邊疆參加「上山下鄉」，十年後，知青回城，結束這段時光；她指，過去三年疫情肆虐，如今疫情趨緩，會員帶來準備的演出，祝福大家新年快樂。

中國駐紐約總領事館領僑處副主任殷民俊祝福海外華僑新年快樂，期待美東僑胞團結一致，促進美中關係發展；市議員黃敏儀感謝華人社團對社區貢獻，她與辦公室成員在未來一年將繼續服務社區。

眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫、國會眾議員孟昭文辦公室主任李熙慶、市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室代表陳海靈、啟揚基金會創辦人甘台甯與紐約中國和平統一促進會會長焦聖安等參加當天活動支持。

美國中華知青聯合會暨2022年辭舊迎新文藝演出，在法拉盛文藝中心拉開帷幕。(記者...
美國中華知青聯合會暨2022年辭舊迎新文藝演出，在法拉盛文藝中心拉開帷幕。(記者牟蘭╱攝影)
美國中華知青聯合會暨2022年辭舊迎新文藝演出，在法拉盛文藝中心拉開帷幕。(記者...
美國中華知青聯合會暨2022年辭舊迎新文藝演出，在法拉盛文藝中心拉開帷幕。(記者牟蘭╱攝影)

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