揮別疫情 華人歡聚紐約跨年

來自台灣的胡斯理(右一)與其他在紐約讀書的朋友，一起到時報廣場跨年。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市時報廣場 跨年活動，在疫情 前每年都可吸引來自全球的旅客；歷經兩年疫情的限制，隨著全球旅遊放寬，遊客抓緊機會，體驗世界聞名的跨年倒數活動；跨年夜當天有不少來自各國的華人，到場見證時報廣場的活動盛況。

來自台灣、就讀康乃爾大學的林冠佑、蕭靖潔、歐奕旻，與從台灣遠道而來的朋友胡斯理，從當天下午1時便開始排隊，大家都是首次參與時報廣場跨年，到現場才了解倒數時的水晶球落下、煙花秀等環節；「想在世界的中心，體驗一次跟群眾一起跨年的感覺」，這次難得聚集三五好友，雖有下雨，但一群人穿好雨衣、吃飽喝足就過來排隊，見證新年倒數計時的盛況。

來自紐西蘭的孫Cindy與郭William母子倆，為了參加跨年活動，提前就入住附近的酒店，不喜歡過於擁擠的丈夫則選擇在酒店歇息；一家人在新冠疫情後國際旅遊的第一站，就選擇飛越地球，到美國旅行三周，也是為了一圓剛滿16歲兒子的生日願望，「來看看美國是什麼樣子的」。

「生活寧靜的紐西蘭與紐約是『天與地的差別』，孫Cindy興奮說道，特意將跨年時間安排到時報廣場，「太熱鬧了，這是我輩子看過最熱鬧的地方」，對節目很是期待；由於聖誕節 假期，包括紐約在內的美東地區才受到冬季風暴的影響，天氣非常惡劣，這幾天紐約天氣變得暖和，母子倆也「覺得很幸運」。

以訪問學者簽證來美的馬來西亞籍陳聯凱，特地從大西洋城搭飛機到紐約，就算獨自一人，也要參加一年一次的跨年活動，結果排隊時結識新朋友，成為一起跨年的夥伴，也算是特別的緣分。

陳聯凱每年在電視上看到時報廣場跨年夜活動轉播的盛況，讓他覺得是「一生必來一次」的人生願望清單，此次選擇親自造訪，留下終生難忘的回憶；「我有親人在紐約，雖然這是第一次，但絕不會是最後一次，以後有機會還是會再來的。」