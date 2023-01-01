除舊迎新 華人理髮店生意激增

告別2022年的最後一日，法拉盛多家華人理髮店迎來大量客源 。(記者牟蘭／攝影)

華人 在新年都有「除舊迎新」的習俗，告別2022年的最後一日，儘管當日下著綿綿細雨，皇后區法拉盛 多家華人理髮店仍迎來大量客人；髮廊業者與理髮師指，一周前開始，店內的顧客人數激增，生意幾乎恢復到疫前，平均一名理髮師一天就要服務30多名客人，有顧客甚至要等待超過兩個小時，才能理上髮。

法拉盛「淑女男女美容美髮屋」業者林月娥表示，2021年疫情 反彈，店內生意受到影響，但在2022年生意幾乎恢復到疫前，不少華人與外族裔顧客前來剪髮，一名理髮師一天平均要服務30多人；她說，雖然疫情趨緩，但店內員工堅持戴口罩、清潔衛生，保證自身與顧客健康。

在法拉盛工作了逾20年的理髮師趙勇表示，元旦前一周，該店顧客日益增加，每天服務的顧客數量不定，不少客人致電預約，要趕著在新的一年前理髮；不過元旦前後並不是店裡最忙的，每年農曆2月2日是他一年中，生意最繁忙的時刻，當天從早到晚，無法停下手中的工作。

由於民間習俗，傳統華人多不在正月剪頭髮，很多人在農曆12月的臘月理完頭髮後的一個月，都不會到理髮店，直到農曆2月2「龍抬頭」才解禁；華人多在「龍抬頭」這一天「剃龍頭」剪頭髮，以祈求在新的一年獲得好運。

移民美國超過20年的周先生表示，他在年底帶孩子去法拉盛的一家理髮店剪頭髮，誤認為是平日，店內客人不多，但到店裡，等待了近兩小時才理上髮，「大家都想除舊迎新，圖個好彩頭」。

來自新州的王女士也在帶著六歲的孩子理髮，來自中國山西省的她指，家中一直有春節不理髮的傳統，因此趕在迎接2023年前為孩子理髮，希望他「新年新氣象，學業進步、身體健康」。