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紐約客談／亞當斯訪華埠 一場必要的形式

紐約客談

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在上任一年後，首次造訪離緊鄰市政廳的華埠社區，而這個「鄰居」於他而言卻顯得那麼陌生。面對蕭條的街景、髒亂的街道、閉門的店家，亞當斯在眉頭緊鎖中不斷問：「這裡究竟發生了什麼？為什麼會這樣？」

華埠社區一直以來都不是市府撥款和扶持重點，但在這幾年，卻是遊民所、城區監獄等嫌惡項目的核心選址。在州府振興華埠資金11個項目的公布後，當局才揚言，要讓華埠重回歷史文化旅遊中心地位。

但華埠不僅僅是旅遊景點，更是許多新移民華人的家園，哪怕是年輕一代逐漸搬走的當下，華埠也是他們心中不可被取代的精神故鄉。眼見它沒落蕭條卻多次抗爭無力，這裡的居民只能「夾縫中求生存」般，絞盡腦汁在政府的建案下商議出代價最小的妥協方案，以期給千瘡百孔的家一個「死緩」。

所以哪怕是被人說「形式主義」也好，著力促成亞當斯僅僅20分鐘的華埠之行，也能給多次投訴無效、官員推鍋無門的居民們一點希望。但事實證明這不是一場無用的形式主義。當冷清、蕭條、沒落、破敗感向這位市長襲來時，他開始追問相關單位的應對模式和解決方案，而身邊幕僚的回答卻耐人尋味。

「投訴收到了、計畫收到了、反饋收到了。」「那然後呢？」「我們看了。」「結果呢？」「還沒有結論。」市長和官員的對話使新怡東大酒樓內喜慶的裝潢有一絲諷刺，打破這尷尬的是市長嶄新的承諾，雖尚不知未來的結果，卻也給了夾縫中的華埠民眾們新的期待，「起碼他答應了，那今天就不算白忙。」

（紐約客談，每周二至周六見報）

華埠 亞當斯 蕭條

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