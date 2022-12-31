新年花車大遊行多路段管制 路邊停車者跨年夜記得移車

1月1日法拉盛花車遊行，緬街等多路段屆時分時禁車通行；圖為法拉盛緬街。(記者牟蘭／攝影)

首屆新年花車大遊行 將於明年1月1日(周日)在皇后區法拉盛登場，主辦方介紹，將有20多輛大型花車與多個方陣逾數千人參加，還有卡通人物米奇、蜘蛛俠與美國小姐(Miss USA)等助陣；屆時遊行沿線公車將改道，相關路段也禁車通行，提醒路邊停車的民眾，31日晚前移車，否則恐被拖車。

首屆康乃馨花車大遊行由美國紐約中美商會主辦，該會的秘書長王楹川介紹，開幕式將於1日上午11時拉開帷幕，遊行隊伍定於當天上午12時，從緬街交37大道開始，沿路行至艾德大道(Elder Ave.)，整場活動持續到下午3時，歡迎民眾有秩序觀看。

市警109分局指，當天公車將會改道，北方大道東向的公車，將在緬街與北Main Tower車道(Driveway)南向停靠，北方大道西向公車將在法靈頓街(Farrington St.)與王子街北向停靠，大學點大道東向公車將在羅斯福大道與39大道附近停靠。

當天上午8時30分禁車通行路段，包括北方大道與39大道間的緬街、王子街，以及138街到王子街間的38大道；上午10時30分起禁車通行路段，包括友聯街與緬街間的羅斯福大道、羅斯福大道與40路間的王子街、王子街與緬街間的40路、Frame大道與緬街間的41路，以及緬街與凱辛納大道間的三福大道等。

寇登街與緬街間的富蘭克林大道、Saull路與Byrd路間的櫻桃大道、緬街與Saull街間的Dahila大道、緬街與寇登街的艾德大道(Elder Ave.)，以及Byrd街與艾德大道間的櫻桃大道，將於上午10時30分禁行汽車 ；39大道與Peck大道間的緬街，將於上午11時15分禁行汽車，所有路段直到約下午3時遊行結束後恢復通行。

警察 提醒民眾，若在街邊停車看到「周日(明年1月1日)禁停」標誌，請於31日晚移車，警方會在1月1日凌晨拖車，所有拖車將被重新停放，找不到車民眾請電311查詢。