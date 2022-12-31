共享單車Citi Bike又要漲價 明年增幅逾11%

Citi Bike將於2023年1月開始漲價，漲幅最高達25%。(取自Citi Bike臉書)

共享單車「Citi Bike」近日宣布，將於明年1月開始漲價，年度會員(Annual Membership)、單次票(Single Trip)、日票(Day Pass)增幅從11%至25%不等。

受通貨膨脹 影響，Citi Bike所屬網約車巨頭Lyft 公司決定再次加價；從2023年1月5日起，30分鐘的單次票費用將從3.99元漲至4.49元，增幅為12.5%；當月29日起，年度會員費用從185元漲至205元，增幅約為11%；日票的漲幅最大，從15元直接飆升至19元，漲幅高達25%。

Lyft發言人朗文(Jordan Levine)表示，受到供應鏈中斷和運輸成本增加等影響被迫漲價；高額的通貨膨脹使未來的經濟前景不穩，在持續的股票下跌行情下，Lyft最近開始削減運營成本，並在上月裁掉了13%的員工，包括Citi Bike職員。

Lyft自2018年收購Citi Bike以來，便不斷調漲價格，招致各界批評；今年年初，Citi Bike也宣布漲價，當時理由同樣是受到通貨膨脹影響。

對此，朗文回應，公司正在考慮為忠實的長期用戶提供更低的價格，同時為平價屋和糧食券領取者提供更低的租車 價格。此外，Citi Bike將繼續制定的拓展計畫，在2024年底，於紐約市增加共計4萬輛自行車。

具體漲價信息，可參考：https://citibikenyc.com/pricechange。