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華埠振興獲2000萬 遊民所計畫暫喊停

都會組╱綜合報導
由州府撥款的2000萬振興資金中，500萬將用於翻修劉錦方場。圖為示意圖。(州府提供)
由州府撥款的2000萬振興資金中，500萬將用於翻修劉錦方場。圖為示意圖。(州府提供)

曼哈頓華埠獲州府撥款2000萬元，作為振興華埠資金；州務卿羅德里格斯(Robert Rodriguez)12月宣布獲得該筆資金的11個入選社區項目。其中金額最多的為劉錦方場的翻修，將獲得500萬元分配，擴大廣場占地以容納更多的社區活動和遊客；第二為花費400萬元，美化從布碌崙(布魯克林)大橋到劉錦方場的柏路(Park Row)；另外興建華埠牌樓則最受矚目，該項目獲得250萬元的撥款，初步選址在東百老匯與亞倫街(Allen St.)的「派克街林蔭路」(Pike Street Malls)。當局表示，此舉將有助受到疫情重創的華埠，重回歷史文化旅遊中心地位。

***遊民庇護客 牽動華埠***

紐約市今年飽受庇護客之苦，自5月以來，共有超過3萬1000名庇護客被南部各州送到紐約，無家可歸的庇護客導致市遊民所系統不堪重負；為履行庇護城市責任，市府不得不新設多個安置點，為庇護客提供基本服務。

然而，市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)報告稱，紐約市未來每年需要支出至少5億9600萬元，為庇護客提供住所、教育、醫療和法律援助，而且支出隨時有可能大幅增長；市長亞當斯(Eric Adams)此前向聯邦政府申請10億元的資金補助，但目前僅收到不到800萬元。

市府計畫在華埠新建四座遊民所，令社區擔憂治安惡化，導致社區強烈反彈；最終，在社區的反對以及勞資糾紛困境下，最終市府決定取消麥地臣街(Madison St.)47號、格蘭街(Grand St.)231號兩處遊民所計畫，堅尼路349號和東百老匯91號項目一直未能推進，其中東百老匯91號或將轉為老人公寓，格蘭街231號改為收容無證客家庭的庇護所。

庇護 華埠 遊民

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