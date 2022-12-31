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公校增亞裔文化課 高中抽籤錄取惹怨

都會組╱綜合報導
亞裔家長、學生示威，抗議高中抽籤錄取政策。(記者張心／攝影)
亞裔家長、學生示威，抗議高中抽籤錄取政策。(記者張心／攝影)

仇恨亞裔犯罪猖獗之際，今年5月的亞太裔傳統月，曼哈頓中城舉辦史上首屆亞太裔傳統文化大遊行(Asian American and Pacific Islander Cultural and Heritage Parade)，近150個社區組織、近20輛花車和數十位民選官員參加遊行，在展示亞裔文化的同時展現社區團結，宣示反對亞裔仇恨犯罪。

為加強亞太裔文化歷史教育，市府和市教育局還宣布將推出亞太裔歷史文化課程，下學年在部分公校試點，2024年春推廣到全市公校；這項課程聚焦傳統歷史教學中被較少提及的人群所屬的歷史文化，讓少數族裔學生了解自己族裔的歷史傳統。

2022年也是紐約市乃至紐約州的教育政策巨變之年。州長霍楚(Kathy Hochul)簽法，使紐約市長亞當斯(Eric Adams)對公校的控制權得以延長兩年；9月8日，備受爭議的「縮小班級規模」法案也在霍楚和亞當斯的多番博弈後敲定，意味著紐約市在2028年前，學前班到高中的班級人數將變為20人至25人之間。

紐約市的教育政策變動也為華人家庭帶來「當頭棒喝」。市教育局3月宣布公校高中正式改為抽籤錄取；三個月後的放榜之日，全市超5000名優等生落榜，華人學生成其中的最大輸家，滿分100被分配至聾啞學校。9月，市教育局重申高中在新學年仍採取抽籤入學方式，但承諾優先錄取全市排名前15%的資優生。

教育局 紐約市 公校

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