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大麻合法零售上路 嚴志文槍殺成懸案

都會組╱綜合報導
赫希(右)出庭前選擇自殺。(法院Pool Photo╱Richard Harbus攝影)
赫希(右)出庭前選擇自殺。(法院Pool Photo╱Richard Harbus攝影)

儘管備受爭議，紐約州去年通過大麻合法化法案，州大麻管控委員會(Cannabis Control Board)日前也批准多家種植商和加工商的有條件許可證；但在零售執照獲批以前，紐約市大量實體店面擔心不利競爭而無證營業，引發議員關注和部分民眾的反感。

州府目前公布的首批36張零售執照，有13家位於紐約市、七家於長島。而全州首家合法零售大麻店，已於12月29日在曼哈頓東村開幕，正式將大麻合法化從政策推向落實。

涉嫌於4月底在皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)，案發一個月後落網，被控二級謀殺等罪名，儘管被控重罪，他被羈押一個月後，以50萬元現金被保釋候審，在家中飲彈自盡，留下六頁遺書以證「清白」。

槍案前，死者工作的中餐廳與赫希因餐食結怨，嫌犯多次威脅餐館，餐廳報警未果，直到嚴志文被當街射殺，才引起關注；案發一個月，赫希在家中被捕，他的代表律師為他申請保釋獲批，一個月後，他在家中自盡，留下遺書否認所有指控，也為涉嫌幫他藏匿槍枝的妻子脫罪，此案真相石沉大海。

大麻合法化 紐約市 長島

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