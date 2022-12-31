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曲怡文、鄭永佳、林凱倫 華人參政創歷史

都會組╱綜合報導
這是華裔社區人士在市議員選區畫分公聽會上展示連署簽名。(記者胡聲橋╱攝影)
這是華裔社區人士在市議員選區畫分公聽會上展示連署簽名。(記者胡聲橋╱攝影)

2022年紐約及華社有許多重要事件，本報記者票選出十項，簡要回顧。今年適逢選舉年，華人踴躍參選，結果雖未盡如人意，也創造多項歷史，期望明年再創佳績。

紐約今年舉行多項選舉，華裔曲怡文、鄭永佳和林凱倫(Karen Lin)寫下歷史；曲怡文成為布碌崙(布魯克林)首位亞裔女性州參議員，林凱倫為皇后區首位民選亞裔民事女法官，鄭永佳則為南布碌崙首位華裔州眾議員

曲怡文。(取自曲怡文網站)
曲怡文。(取自曲怡文網站)

台灣移民曲怡文，18年前來美留學，在紐約市立大學布碌崙學院社會學畢業後，於世界日報擔任記者多年，後在州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室擔任幕僚長，服務布碌崙社區逾十年。

林凱倫。(取自紐約亞裔律師協會網站)
林凱倫。(取自紐約亞裔律師協會網站)

林凱倫三歲隨父母與哥哥由台灣移民美國，她從小幫父母當英語翻譯，意識到為他人發聲的重要性，立志成為一名公共律師，曾有17年法院工作經驗；在11月的選舉中，她以逾24萬最高票勝出。

鄭永佳。(取自鄭永佳推特)
鄭永佳。(取自鄭永佳推特)

共和黨籍的鄭永佳在美國海軍服役20多年，父母分別來自廣州和香港，在布碌崙長大，大學畢業於紐約市大布碌崙學院，2016年和2018年曾參選州眾議員和州參議員。他在勝選後遭民主黨質疑不符合當選者的住址要求，日前州眾議會舉辦公聽會，近百華人到場為其聲援。

也在今年，布碌崙終於有了第一個亞裔占54%絕對多數的市議員選區。第43選區涵蓋亞裔聚居的布碌崙8大道、戴克高地和班森賀，被認為是「專門為亞裔畫出的選區」。但這個選區的產生卻經歷波折。

按照最初的地圖，此選區包括大部分8大道華人區、戴克高地，但卻只納入部分班森賀地區。經過提議和反提議，以及抗議和反抗議，市政府最終保留了新選區亞裔占多數的特點，但將選區的重心朝班森賀移動，包括大部分班森賀、戴克高地和大約一半8大道華人區。明年此選區將產生一位新的市議員，華裔是否會順利勝出，再寫歷史，拭目以待。

此外，今年選舉，代表法拉盛等地的第40選區州眾議員金兌錫(Ron Kim)，在初選及普選接連被兩位華裔挑戰，均以微弱優勢險勝，再度連任。民主黨內初選，趙靖桉以62票落敗。11月普選，共和黨廖安怡，則以356票飲恨。

2012年當選州眾議員後，金兌錫已五連任，一路面對多位華裔挑戰。他削減警察經費、支持保釋法改革的進步派理念，曾在社區產生爭議。與趙靖桉的對壘，為票差最為接近的一次。而選人、選黨、選族裔？也留下廣泛熱議。

布碌崙 亞裔 眾議員

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