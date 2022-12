疫後攬遊客拚觀光 紐約7大事

遊客大幅回流,紐約街頭又重新出現疫情前的熱鬧景象。(記者張晨/攝影)

2022年被視為是全球疫情 出現轉折的一年,作為國際旅客最愛的旅行目的地之一,紐約也趁著這一年,在觀光和藝文產業重新整頓、充電,為遊客帶來更多新鮮事。在今年的最後一天,就跟隨世報一起盤點,2022年紐約的七件觀光大事。

●國際遊客大幅回流

疫情期間國際旅遊受限,隨著各國的國境解封,紐約市 的國際遊客也有復甦趨勢。根據紐約市旅遊局(NYC & Company)的數據,到今年底,紐約市已迎來5640萬遊客;這一數字是2019年創紀錄旅遊水平的85%,而旅遊局也預測,紐約市有望在2024年,迎來超過2019年的遊客數量。

●機場餐飲禁止溢價

紐新港務局(Port Authority)今年發布了一份政策指南,指示機場候機廳商家出售食品的價格,不能比市價高出10%以上;他們還必須提供價格較低的菜單選項,提供給旅客更多用餐選項;顧客也可以通過社交媒體投訴可能存在的溢價行為。

●自由女神皇冠重開

紐約市知名地標「自由女神像」頂部的皇冠(crown)觀景台,疫情後重新開放,遊客又可以踏上162階的階梯,登到自由女神像的頂冠,從雕像的最高處,遠眺紐約市周邊的景色。

●草間彌生公共壁畫

往來長島鐵路(LIRR)終點站「麥迪遜大中央車站」(Grand Central Madison)的乘客,從2022年底將會看到草間彌生(Yayoi Kusama)的巨幅壁畫,以「愛的信息,從我的心直達宇宙」(A Message of Love, Directly from My Heart unto the Universe)為名的壁畫,用這位世界女性藝術家著名的波點圖案,歡迎著來自各地的乘客。

●多個博物館 新開張

紐約多個嶄新的博物館開門迎客,包括展示紐約音樂劇歷史的百老匯博物館(Museum of Broadway),耗時14年建成、講述美國職業棒球首位非洲裔選手爭取平權的傑克羅賓遜博物館(Jackie Robinson Museum),以及布朗士兒童博物館(Bronx Children's Museum)等。

●紐約愛樂住新家

林肯中心(Lincoln Center)耗資5億5000萬元整修的大衛格芬音樂廳(David Geffen Hall)已提前兩年完工,並被命名為吳蔡劇院(Wu Tsai Theater)。作為世界頂級交響樂團紐約愛樂(New York Philharmonic)的新家,新音樂廳舞台面積擴大,舞台環繞座位數增加,且比從前靠近舞台30%,讓聽眾能與演奏者距離更近。

