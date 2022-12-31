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疫後攬遊客拚觀光 紐約7大事

記者張晨／紐約報導
遊客大幅回流，紐約街頭又重新出現疫情前的熱鬧景象。(記者張晨／攝影)
遊客大幅回流，紐約街頭又重新出現疫情前的熱鬧景象。(記者張晨／攝影)

2022年被視為是全球疫情出現轉折的一年，作為國際旅客最愛的旅行目的地之一，紐約也趁著這一年，在觀光和藝文產業重新整頓、充電，為遊客帶來更多新鮮事。在今年的最後一天，就跟隨世報一起盤點，2022年紐約的七件觀光大事。

●國際遊客大幅回流

疫情期間國際旅遊受限，隨著各國的國境解封，紐約市的國際遊客也有復甦趨勢。根據紐約市旅遊局(NYC & Company)的數據，到今年底，紐約市已迎來5640萬遊客；這一數字是2019年創紀錄旅遊水平的85%，而旅遊局也預測，紐約市有望在2024年，迎來超過2019年的遊客數量。

●機場餐飲禁止溢價

紐新港務局(Port Authority)今年發布了一份政策指南，指示機場候機廳商家出售食品的價格，不能比市價高出10%以上；他們還必須提供價格較低的菜單選項，提供給旅客更多用餐選項；顧客也可以通過社交媒體投訴可能存在的溢價行為。

●自由女神皇冠重開

紐約市知名地標「自由女神像」頂部的皇冠(crown)觀景台，疫情後重新開放，遊客又可以踏上162階的階梯，登到自由女神像的頂冠，從雕像的最高處，遠眺紐約市周邊的景色。

「自由女神像」頂部皇冠疫後重新對外開放。(取自The Statue Cruise...
「自由女神像」頂部皇冠疫後重新對外開放。(取自The Statue Cruises臉書)

●草間彌生公共壁畫

往來長島鐵路(LIRR)終點站「麥迪遜大中央車站」(Grand Central Madison)的乘客，從2022年底將會看到草間彌生(Yayoi Kusama)的巨幅壁畫，以「愛的信息，從我的心直達宇宙」(A Message of Love, Directly from My Heart unto the Universe)為名的壁畫，用這位世界女性藝術家著名的波點圖案，歡迎著來自各地的乘客。

草間彌生大型壁畫裝點大中央車站。(取自MTA推特)
草間彌生大型壁畫裝點大中央車站。(取自MTA推特)

●多個博物館新開張

紐約多個嶄新的博物館開門迎客，包括展示紐約音樂劇歷史的百老匯博物館(Museum of Broadway)，耗時14年建成、講述美國職業棒球首位非洲裔選手爭取平權的傑克羅賓遜博物館(Jackie Robinson Museum)，以及布朗士兒童博物館(Bronx Children's Museum)等。

多個博物館新張開業。(取自Museum of Broadway臉書)
多個博物館新張開業。(取自Museum of Broadway臉書)

●紐約愛樂住新家

林肯中心(Lincoln Center)耗資5億5000萬元整修的大衛格芬音樂廳(David Geffen Hall)已提前兩年完工，並被命名為吳蔡劇院(Wu Tsai Theater)。作為世界頂級交響樂團紐約愛樂(New York Philharmonic)的新家，新音樂廳舞台面積擴大，舞台環繞座位數增加，且比從前靠近舞台30%，讓聽眾能與演奏者距離更近。

藏在雜貨店後面的Burnt Books。(取自書店Instagram)
藏在雜貨店後面的Burnt Books。(取自書店Instagram)

●獨立書店遍地開花

二手書店、獨立書店是紐約人精神的重要組成部分，小型書商在經歷疫情中的關門浪潮，後在2022年逐漸回歸；布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)藏在雜貨店後面的「Burnt Books」、公園坡(Park Slope)的「Troubled Sleep」，以及曼哈頓洛克菲勒中心新張的老牌獨立書店「McNally Jackson Books」都陸續和讀者見面。

紐約愛樂新家大衛格芬音樂廳翻新提前竣工。(取自林肯中心官網)
紐約愛樂新家大衛格芬音樂廳翻新提前竣工。(取自林肯中心官網)

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