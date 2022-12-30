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難忘一次失誤 郭光倫痛定思痛寫書助人

記者許君達／紐約報導
陪護失智妻子30年，郭光倫的家庭依舊完整美滿。(郭光倫提供)
陪護失智妻子30年，郭光倫的家庭依舊完整美滿。(郭光倫提供)

「八到十年是現代醫療護理水平下，阿茲海默症患者的平均存活期。而我堅持了30年。」12年前從四川移民來美的郭光倫年屆90，生命的三分之一時間，都用在陪伴患病的妻子。

這種病的特殊之處在於，患者不會感受強烈痛苦，真正受折磨的，是身邊至親之人。郭光倫說，這是一種親情護理，一天24小時待命，沒有下班、沒有休息日，以愛與責任才能堅持下來。

因患者通常失去交流能力，阿茲海默症家庭的照護者非常孤獨。過程中，郭光倫發現現有的文字資料「遠水解不了近渴」，「沒有一本合適的書，找不著人交流，找不著培訓機構學習」。這種無助加劇了孤獨感。最絕望時，甚至想過自殺。「從我做起，改變現狀」是他決意要寫這本書的重要原因。

一次嚴重「工作失誤」讓他痛定思痛，要把數十年的經驗分享給更多人。2018年底，老伴突發腦中風。郭光倫發現自己的經驗不足以處理，叫了救護車，然而錯失急救黃金時間，讓原本肢體健康的老伴嚴重失能，無法下床，也失去語言能力。「我永遠沒法原諒自己」，他因此潛心學習類似情況的緊急處理方式，並逐漸摸索出一套適合老伴的經驗。此後，老伴又出現過幾次輕度中風症狀，都被他順利化解。他還分享經驗，真的幫到一位病友。

「我的書裡沒有黃金屋也沒有顏如玉，有的只是千辛萬苦和不為人知的眼淚」，郭光倫說，阿茲海默家庭，除了病人，更要護理好自己。因為沒人能替代，只有自己活得好，老伴才有依靠。他的聽力有些退化，老伴又失去表達能力，日常生活，很多時候只能靠多年積累的默契交流。女兒郭清說，外人有時根本無法理解他們之間的溝通，即使親如兒女也不行。

郭光倫的信條是：把對妻子的愛落在自己的健康上，把責任與行動落實在不懈的堅持上。堅持得到的回報是：妻子至今還在，家庭也依然正常運轉、生氣勃勃。

中風 阿茲海默症 移民

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