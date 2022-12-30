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照護失智妻30年 九旬郭光倫出書分享實戰經驗

記者許君達／紐約報導
「阿茲海默症護理」一書，29日在曼哈頓舉辦發布會。(記者許君達／攝影)
「阿茲海默症護理」一書，29日在曼哈頓舉辦發布會。(記者許君達／攝影)

家住皇后區、年近90的郭光倫陪護患阿茲海默症的妻子已30年，記錄自己的經驗，結合一部分專業知識，出版「阿茲海默症護理」。該書發布會29日在非營利機構阿茲海默症關愛服務(CaringKind)曼哈頓總部舉辦，他為到場的近百人講述自己的心路歷程，參與項目合作的學者，也分享對華裔社區阿茲海默家庭調查的部分結果。

書的內容可分為三大方面。從宏觀的角度介紹護理的理念、特點、難點；從運動、心理和生活方面分享護理技巧。最後並彙編患者家庭尋求社會幫助的各種資源。社會幫扶和照護者群體的互助小組，對患者家庭是非常重要的支撐力量。他也特別感謝阿茲海默關愛服務，及紐約地區90個照護者互助支持小組。

郭光倫分享他的照護與寫書心得。(記者許君達／攝影)
郭光倫分享他的照護與寫書心得。(記者許君達／攝影)

新書受到學術界關注，紐約大學和哥倫比亞大學的多位護理與社工學者寫序。紐約大學護理學院副院長吳蓓表示，他們的工作是理論研究，郭光倫的這本書則為他們提供很多臨床經驗。哥大社工學院教授梅陳玉嬋也是阿茲海默症照護者，「把感受記錄下來，積少成多，就是照護者之間交流學習最好的教材。」

發布會中，郭光倫為新書簽名。(記者許君達／攝影)
發布會中，郭光倫為新書簽名。(記者許君達／攝影)

哥大社工學院副教授劉金玉介紹調查結果，紐約華人社區阿茲海默家庭社會服務資源，包括家庭護理、日間照護、講座、培訓、同伴小組、個案諮詢等，其中家庭護理和同伴小組的利用率較高，而個案諮詢和日間照護則因缺乏專業人才而難以提供充足服務。社工學院也曾開展同伴輔導項目，由受過訓練的輔導員定期打電話關懷照護者，降低他們的精神負擔和孤獨感。

「阿茲海默症護理」已開放訂購，每本20元。購書可直接聯絡作者郭光倫，電話(613)805-8664，(973)658-5319；或於每周六早9時至晚5時至華埠辦公室，地址：勿街(Mott Street)98號503室。

阿茲海默症 哥大 紐約大學

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