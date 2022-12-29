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紐約百老匯藝廊慶典暨潘秀啟創作回顧展

記者和釗宇╱紐約報導
紐約百老匯藝廊日前在曼哈頓舉辦開業慶典暨「探尋·追境——潘秀啟藝術創作回顧展」 啟幕儀式。(主辦方提供)
紐約百老匯藝廊日前在曼哈頓舉辦開業慶典暨「探尋·追境——潘秀啟藝術創作回顧展」 啟幕儀式。(主辦方提供)

紐約百老匯藝廊(New York Broadway Gallery)日前在曼哈頓舉辦開業慶典暨「探尋·追境——潘秀啟藝術創作回顧展」 啟幕儀式；活動由紐約百老匯藝廊主辦，美國亞洲美術家協會(Asia Artists Association of USA)、華爾街證券期貨俱樂部(Wall Street Securities and Futures Club)協辦，邀請來自北美、歐洲、中國的藝術家以及證券、期貨、基金公司的業界人員和投資者。

藝廊聯合創始人、美國太平洋證券執行長、美國太平洋期貨CEO屈正哲表示，藝廊秉持「金融為藝術賦能、藝術為金融助力」的宗旨，為藝術家提供展覽、培訓、文化藝術交流等服務，擴大藝術家知名度、增強國際影響力。

潘秀啟分享自己的藝術創作經歷以及創作理念；他畢業於湖北美術學院油畫專業，並在中央美院研修版畫，是國家一級美術師、美術研究員，現任美國亞洲美術家協會副主席；作品先後被中美多家畫廊代理，他的油畫、國畫、版畫作品被中、美、丹麥、日本、港台文化機構、個人和慈善組織收藏。

展期至2023年1月20日，地點是曼哈頓西26街19號4樓，歡迎民眾觀展。

紐約百老匯藝廊日前在曼哈頓舉辦開業慶典。暨「探尋·追境——潘秀啟藝術創作回顧展」...
紐約百老匯藝廊日前在曼哈頓舉辦開業慶典。暨「探尋·追境——潘秀啟藝術創作回顧展」 啟幕儀式。(主辦方提供)
紐約百老匯藝廊日前在曼哈頓舉辦開業慶典暨「探尋·追境——潘秀啟藝術創作回顧展」 ...
紐約百老匯藝廊日前在曼哈頓舉辦開業慶典暨「探尋·追境——潘秀啟藝術創作回顧展」 啟幕儀式。（主辦方提供）

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