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史島治安佳 華社、民代表彰市警

記者顏潔恩╱紐約報導
史泰登島多名議員辦公室、華人及機構28日捐贈熱食到市警121分局。(記者顏潔恩╱攝影)
史泰登島多名議員辦公室、華人及機構28日捐贈熱食到市警121分局。(記者顏潔恩╱攝影)

史泰登島多名議員辦公室、華人及機構28日捐贈熱食到市警121分局，表達對警員的感謝及支持。

從警超過20年的退休警察黃克榮、華人健康協會會長陳麗娜、百康仁德聯席總裁陳治年，攜手州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)、市議員卡爾(David Carr)，舉辦這場感謝午宴，將義大利餐點帶到史島121分局，並與警員交流，傳達對他們的關懷。

史島作為全市五區最安全的區域，有賴於當地警方的功勞，議員頒獎給多名高層警員，如「卓越領導獎」頒發給史島121分局局長Eric Waldhelm、史島警署副指揮官余振源(Gin Yee)，「社區安全獎」頒給史島紐約市警巡邏警隊，感謝他們的付出。

史島警署副指揮官Terence Hurson、警探Robert Brower談及當地犯罪時指出，汽車盜竊明顯上升，許多車主大意將車鑰匙插在車內、或未將門上鎖，給了竊賊下手的機會；多數情況下，警方在布碌崙、新澤西州等找回遺失的車子，大部分完好無損，有些則是遺失重要的零件，除汽車盜竊外，入室盜竊、商店遭竊等案件也有發生，所幸無重大罪案。

黃克榮表示，史島近年來亞裔人口增長迅速，原因之一是對當地市警的信任，相信他們在維護治安方面做得很好；「這是我們能盡的綿薄之力，向這些每日冒著生命危險的警員表示感謝，有了他們的服務才有安全的社區。」

譚杜喜則說，很驕傲作為移民的後代，見證史島多元族裔人口的增長；他與很多華人、亞裔群體一樣，支持警務制度、將公共安全擺在首位。

史泰登島多名議員辦公室、華人代表及機構等，28日捐贈熱食到市警121分局。(記者...
史泰登島多名議員辦公室、華人代表及機構等，28日捐贈熱食到市警121分局。(記者顏潔恩╱攝影)

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