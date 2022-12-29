康尼島元旦「北極熊」冬泳 為社區募款

新年康尼島北極熊入水活動全面恢復。(本報檔案照)

一年一度的康尼島 新年北極熊入水活動正在籌備之中，明年元旦將是這項傳統活動120周年。在康尼島北極熊俱樂部的組織下，數千名參與者將身穿泳褲泳衣，來到康尼島海邊，跳入冰冷的大西洋海水，為社區建設籌款。

北極熊俱樂部主席托馬斯(Dennis Thomas)說，歡迎所有紐約人和游客到康尼島的大西洋暢游，迎接新年。

他說，參加這項活動不收費，但鼓勵捐款，所有捐款將用於支持康尼島社區的非營利組織。到目前為止，參與者已經捐款1萬4000元。

這項冬季游泳 活動可以追溯到1903年。但2021年由於新冠疫情被取消，2022年以較小規模恢復。2023年元旦，這項北極熊入水活動將全面恢復，成千上萬名參與者將在新年第一天躍入大西洋。托馬斯說，許多觀光 客會去時代廣場跨年，但真正的紐約人會在元旦那天出現在康尼島，擁抱大海。

從這項冬季戲水活動中募集的款項將用於紐約水族館和康尼島聯盟(Alliance for Coney Island)。紐約水族館有一項旨在恢復和維持海洋生物種群的計畫；康尼島聯盟每年為公眾舉辦30多場免費活動，包括海灘上的電影和煙火秀。

康尼島聯盟主席科恩(Steve Cohen)說，北極熊活動標誌著康尼島新一年的正式開始，是一個非常有意義而且趣味的活動。到時，整個康尼島，包括棧道邊的商業設施都會開放，讓大家共同慶祝元旦。

活動組織者表示，歡迎任何人參與這項活動。如果不想跳入冰冷的大西洋游泳，但又想對社區有所貢獻，可以購買紀念衫、帽子、杯子，或是當地景點的門票。活動網址：https://polarbearclub.org/pb-site/。