廣東僑胞聯合總會新人就職 共襄善舉

美國廣東僑胞聯合總會成立六周年，新一屆領導班子就職。(記者胡聲橋╱攝影)

美國廣東僑胞聯合總會日前在布碌崙 (布魯克林)8大道 舉行成立六周年誌慶暨第三屆職員就職典禮。包括民選官員、政府官員、中國領事館代表、警界代表和社區領袖在內的500多名嘉賓出席，共同祝願總會一如既往團結僑胞 ，共襄善舉。

聯合總會第三屆領導包括總顧問甄錦榮，總理林建中、王泳珺，總會主席劉志斌和理事長趙汝尚，常務副主席黃少靜、陳浩歡、吴仰強和趙立衍。新當選的總會主席劉志斌在活動中回顧成立六年來取得的成績，比如為突然出現危難的華人 家庭募集善款，排憂解難，還組織募捐，為中國遭受天災的地區提供援助。

林志斌表示，總會在發揚好傳統的同時，將繼續搭建好這個廣東僑胞的交流平台，爭取多方位為廣東和其他地區的僑胞服務。總會對內要扶貧濟困，凝聚美國華人的力量，對外要加強與中國和其他華人世界的聯繫，促進文化交流和經濟發展。

廣東僑胞聯合總會還向新當選的州參議員曲怡文頒發出色社區領導人獎，向市議員馬泰辦公室高級顧問黃華清頒發資深社區領導人獎。除此以外，總會還頒發特別貢獻獎和愛心貢獻獎，表彰那些大力支持總會工作的社區人士。