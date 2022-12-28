康尼島溜冰場 30日前免費開放
聖誕假日期間，位於康尼島的斯塔克溜冰場(Abe Stark Skating Rink)即日起免費向公眾開放，最後一天是12月30日。
斯塔克溜冰場是隸屬於市公園局的收費室內溜冰場，一般從10月開放到來年的3月。為了讓更多居民能享受滑冰樂趣，明年1月將成為國會眾院民主黨領袖的傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)、州參議員沙維娜(Diane Savino)、州參議員當選人斯卡賽拉(Jessica Scarcella-Spanton)、州眾議員馮特絲(Mathyldes Frontus)、市議員李凱健(Ari Kagan)和市公園局，在星巴克等商家的贊助下，從27日至30日，將該溜冰場免費向公眾開放。免費開放的第一天，共有300多名居民、兒童，享受歡樂時光。溜冰場位於康尼島棧道旁，地址是西19街1902號。網址https://www.nycgovparks.org/facilities/iceskating/1。
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