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法拉盛節味濃 天寒「凍傷」小商家生意

記者鄭怡嫣╱紐約報導
聖誕佳節，法拉盛街頭已充滿年味。(記者鄭怡嫣╱攝影)
聖誕佳節，法拉盛街頭已充滿年味。(記者鄭怡嫣╱攝影)

冬季風暴來襲，24日、25日氣溫驟降，皇后區法拉盛街頭人潮擁擠，不少商店販賣聖誕、農曆春節商品，節日味濃濃。部分商家表示，受到天氣影響，聖誕假期生意受挫，不比往年，「老天爺不站在我們這一邊。」

民眾忙採採購聖誕大餐食材。(記者鄭怡嫣╱攝影)
民眾忙採採購聖誕大餐食材。(記者鄭怡嫣╱攝影)

25日下午，法拉盛市區的君豪酒店，大堂人聲鼎沸，上座率頗高。不過經理黃嘉傑表示，所有食材準備充足，奈何天氣不幫人，平安夜與聖誕節兩天，雖然包廂訂滿，但大堂上座率比疫情前同期仍差四分之一，更難比今年感恩節盛況。不過邁入後疫情時代，生意整體已經走出疫期困頓，穩步上揚。12月31日的傳統跨年夜，大堂的110桌已訂滿，明年除夕的席位也正不停接受預訂。明年的結婚派對，好日子也幾乎被搶空。

已經營13年的原野花店老闆娘表示，一般聖誕節日，購買聖誕紅、冬青等時令植物的顧客較多，然而天寒地凍，直接影響生意。「第一是天氣，第二是經濟」，她說，花不是生活必需品，大家有餘錢時生意才興隆，但通膨加上經濟，節日買花的人變少。以前最紅火時，聖誕紅能賣60箱，如今七、八箱都賣不完。

儘管早午市上座率頗高，不過飯店經理表示，天公不作美，生意不如往年。(記者鄭怡嫣教...
儘管早午市上座率頗高，不過飯店經理表示，天公不作美，生意不如往年。(記者鄭怡嫣教友攝影)
民眾忙採買聖誕大餐食材，海鮮受歡迎。(記者鄭怡嫣╱攝影)
民眾忙採買聖誕大餐食材，海鮮受歡迎。(記者鄭怡嫣╱攝影)

超市人潮則明顯未受氣溫影響，許多民眾在當日採買新鮮食材，準備聖誕大餐。法拉盛中美超市，結帳處大排長龍，海鮮有剛開箱的鱒魚，許多人選購螃蟹、龍蝦、凍煮鮑魚等。挑了兩隻加拿大龍蝦及比目魚的黃先生表示，雖然與去年相比，海鮮價格整體約漲10%，但佳節仍要與家人團圓打牙祭，也盼年年有餘，有個好兆頭。

聖誕佳節，法拉盛街頭已充滿年味。(記者鄭怡嫣╱攝影)
聖誕佳節，法拉盛街頭已充滿年味。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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