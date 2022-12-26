紐約同心會 冬至送湯圓回饋社區

紐約同心會17日在布碌崙日落公園派送湯圓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約同心會(New York Team Up)近日在布碌崙(布魯克林)舉辦冬至湯圓派送活動，回饋社區；會長李江華表示，這是該會在社區首次活動，接下來將致力於在其他族裔社區舉辦活動，增加互動交流機會，「齊心協力讓紐約變得更美好。」

主辦方當日準備40箱共超過千份的花生、芝麻湯圓，以及由樂家批發公司贊助的百個口罩，上百人參與；李江華說，冬至節(Winter Solstice)不只是華人慶祝的節日，如秘魯、亞利桑納州的印地安人、波斯灣、歐洲也有各自的慶典，選在冬至舉行該會的首個活動也象徵具兼容性、接納彼此。

作為剛成立不久的非營利機構，紐約同心會的前身是「紐約團結聯盟」，疫期曾在日落公園 組織千人示威遊行 ，反對仇恨亞裔 ；李江華指，「一群志同道合的民眾以團結和壯大社區為出發點，協助華社與其他族裔社區和諧共存，打造更安全的生活環境。」

李江華表示，社會因政治極左極右的碰撞分裂，需要更多溝通，增加彼此理解；在日落公園華社舉辦活動只是第一步，接下來計畫到西語裔社區、公園坡(Park Slope)、展望公園(Prospect Park)等地區舉辦活動，與其他社區交流。

他提出通過文娛表演促進文化交流，邀請其他社區人士參與座談等方案。他也希望通過社區會議提升警民關係。