我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

港媒：去年至少有1400名華裔科學家離開美國回中國

紐約同心會 冬至送湯圓回饋社區

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約同心會17日在布碌崙日落公園派送湯圓。(記者顏潔恩╱攝影)
紐約同心會17日在布碌崙日落公園派送湯圓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約同心會(New York Team Up)近日在布碌崙(布魯克林)舉辦冬至湯圓派送活動，回饋社區；會長李江華表示，這是該會在社區首次活動，接下來將致力於在其他族裔社區舉辦活動，增加互動交流機會，「齊心協力讓紐約變得更美好。」

主辦方當日準備40箱共超過千份的花生、芝麻湯圓，以及由樂家批發公司贊助的百個口罩，上百人參與；李江華說，冬至節(Winter Solstice)不只是華人慶祝的節日，如秘魯、亞利桑納州的印地安人、波斯灣、歐洲也有各自的慶典，選在冬至舉行該會的首個活動也象徵具兼容性、接納彼此。

作為剛成立不久的非營利機構，紐約同心會的前身是「紐約團結聯盟」，疫期曾在日落公園組織千人示威遊行，反對仇恨亞裔；李江華指，「一群志同道合的民眾以團結和壯大社區為出發點，協助華社與其他族裔社區和諧共存，打造更安全的生活環境。」

李江華表示，社會因政治極左極右的碰撞分裂，需要更多溝通，增加彼此理解；在日落公園華社舉辦活動只是第一步，接下來計畫到西語裔社區、公園坡(Park Slope)、展望公園(Prospect Park)等地區舉辦活動，與其他社區交流。

他提出通過文娛表演促進文化交流，邀請其他社區人士參與座談等方案。他也希望通過社區會議提升警民關係。

日落公園 遊行 亞裔

上一則

消防員醉闖猶太餐廳小便 遭停職

下一則

開平同鄉會 辦聖誕感恩迎新年聯歡宴會

延伸閱讀

洛杉磯婦女分發聖誕禮物被車撞身亡 社區悲痛

洛杉磯婦女分發聖誕禮物被車撞身亡 社區悲痛
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
紐約聖誕假期吃中餐 訂單火爆

紐約聖誕假期吃中餐 訂單火爆
休士頓西南管理區 致贈警方年節慰問金

休士頓西南管理區 致贈警方年節慰問金
洛州大華裔助理教授帶學生開發程序 了解洛杉磯犯罪趨勢

洛州大華裔助理教授帶學生開發程序 了解洛杉磯犯罪趨勢

熱門新聞

郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
有華人家中氣溫太低，趕往法拉盛飲茶、購物慶祝平安夜。(記者牟蘭／攝影)

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

2022-12-25 07:14
曼哈頓下城地鐵站脫褲猥褻女子，嫌犯遭地檢控多項性侵重罪。(市警提供)

光天化日 曼哈頓地鐵男子脫褲壓女客…被控強暴未遂、性虐

2022-12-22 15:12
桑托斯被爆曾當客服，精英人設崩塌。(美聯社)

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

2022-12-24 11:33

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
更多研究證實 非處方感冒藥無效

更多研究證實 非處方感冒藥無效