法拉盛商場水管爆裂 水漫大廳

獨立供暖的餐館「局氣」立起牌子，表示正常營業。(讀者提供)

紐約市 皇后區法拉盛 天廣新天地(Tangram)24日內部水管爆裂，導致位於建物一樓的購物中心商場地面積水，清潔人員不斷來回清理，多家商戶被迫停業；天廣住宅樓也慘遭波及，停供熱水和暖氣，居民叫苦不迭。

(影音來源：讀者提供)

天廣新天地購物商場內有許多知名品牌餐館、零售商 店等，恰逢24日平安夜，業者原本預計生意將火爆，但當天上午，大樓的火警卻響起，使假期前來消費的顧客和在家休息的居民措手不及。

住在天廣新天地住宅樓的社區人士陳熠回憶，當天早上10時許，一陣警報聲突然響起，稍後便收到物業通知，表示有事故發生，暫停熱水和供暖，「具體事故原因沒透露，什麼時候恢復也未通知。」 受水管爆裂影響，天廣新天地顧客較少，工作人員清理積水。(讀者提供)

之後下樓到天廣新天地購物中心的陳熠發現，商場一樓大廳都是水，工作人員正在清理，「那時知道是樓裡的水管爆了，具體哪裡不清楚，但看起來商家們挺受影響的，顧客也比平時少很多。」 受水管爆裂影響，天廣新天地顧客較少。(讀者提供) 天廣新天地購物中心一樓積水，工作人員清理。(讀者提供)

等到下午5時許，住宅區的供暖和熱水仍未恢復；陳熠表示，作為新大樓，住在這裡一直覺得不錯，「但全樓有182戶左右的居民，希望以後不要在這麼冷的天氣，又斷熱水又停供暖。」

天廣新天地購物商場內，包括高檔零售商店、餐廳、甜品店、4DX影廳的「帝王影院」(Regal Cinemas)等商家受到不同程度的影響，位於一樓的進出口大門均關閉，同層商家「西安名吃」等也閉門謝客。

餐廳「局氣」在門口專門立起「正常營業」的標示，指導顧客避開一樓大門；該店店員說：「好在我們是自己店內供暖，未受太大影響。」