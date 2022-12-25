法拉盛商場水管爆裂 水漫大廳
紐約市皇后區法拉盛天廣新天地(Tangram)24日內部水管爆裂，導致位於建物一樓的購物中心商場地面積水，清潔人員不斷來回清理，多家商戶被迫停業；天廣住宅樓也慘遭波及，停供熱水和暖氣，居民叫苦不迭。
(影音來源：讀者提供)
天廣新天地購物商場內有許多知名品牌餐館、零售商店等，恰逢24日平安夜，業者原本預計生意將火爆，但當天上午，大樓的火警卻響起，使假期前來消費的顧客和在家休息的居民措手不及。
住在天廣新天地住宅樓的社區人士陳熠回憶，當天早上10時許，一陣警報聲突然響起，稍後便收到物業通知，表示有事故發生，暫停熱水和供暖，「具體事故原因沒透露，什麼時候恢復也未通知。」
之後下樓到天廣新天地購物中心的陳熠發現，商場一樓大廳都是水，工作人員正在清理，「那時知道是樓裡的水管爆了，具體哪裡不清楚，但看起來商家們挺受影響的，顧客也比平時少很多。」
等到下午5時許，住宅區的供暖和熱水仍未恢復；陳熠表示，作為新大樓，住在這裡一直覺得不錯，「但全樓有182戶左右的居民，希望以後不要在這麼冷的天氣，又斷熱水又停供暖。」
天廣新天地購物商場內，包括高檔零售商店、餐廳、甜品店、4DX影廳的「帝王影院」(Regal Cinemas)等商家受到不同程度的影響，位於一樓的進出口大門均關閉，同層商家「西安名吃」等也閉門謝客。
餐廳「局氣」在門口專門立起「正常營業」的標示，指導顧客避開一樓大門；該店店員說：「好在我們是自己店內供暖，未受太大影響。」
但甜品店「鮮芋仙」卻沒這麼幸運，店員表示，當天下午5時許還看到工作人員在維修，不知道什麼時後能修好，店裡很冷，提前在晚上7時關門。截至截稿前，天廣新天地官方未對此發表回覆。
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