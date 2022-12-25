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貝瑞吉盜竊案頻發 多華人受害

記者顏潔恩╱紐約報導
華人常光顧的飛龍超市，再發生有顧客購物時被人扒走錢包。(谷歌地圖)
華人常光顧的飛龍超市，再發生有顧客購物時被人扒走錢包。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的市警68分局轄區內近來發生多起盜竊案件，8大道華人常光顧的飛龍超市，再發生有顧客購物時被人扒走錢包；警方懷疑竊賊專門到該超市犯案，呼籲民眾外出攜帶貴重物品要提高警惕。

根據市警68分局紀錄，本月17日下午2時許，一名61歲的華婦在8大道交63街的飛龍超市內不見錢包，她當時正在選購商品，突然瞥見背包敞開，拉鏈不知道什麼時候被拉開；她檢查包內物品，發現錢包遺失，裡頭裝有數目不明的現金、多張信用卡。她向超市負責人反映後，警方查看監控錄像，未發現可疑人物。

除超市盜竊，本月15日該轄區也發生一起入室盜竊案，一名54歲華男在當日下午2時左右短暫離家，未將房間門上鎖，一個半小時返家後，發現遭人行竊，「被翻得亂七八糟」。

根據警方，該名竊賊搜刮相當徹底，將華男藏在櫥櫃裡的珠寶盒都搜出來，價值千元的首飾被偷走，一筆4500元的現金也不翼而飛；受害男子說，公寓大門跟自家房門都沒有被撬開的痕跡，不知道竊賊如何闖入，警方已從附近的住家截取監控畫面，但目前未有進展。

針對商場盜竊案，警方表示飛龍超市生意繁忙、人潮多，成為竊賊出沒的場所，趁著顧客不注意時行竊；儘管防不慎防，但消費者還是能採取一些行動自保，例如不要將背包隨意放在嬰兒車或購物車上，以免轉頭看商品時被小偷摸走，出門也不要攜帶太多現金或是一張以上的信用卡，就算不幸失竊也不會損失慘重。

8大道 信用卡 華男

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