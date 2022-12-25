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緬街車禍引發口角 男駕駛持利器傷人

記者牟蘭╱紐約報導
緬街24日下午發生一起車禍，後演變為傷人事件。圖為車禍附近的街道。(記者牟蘭╱攝影)
緬街24日下午發生一起車禍，後演變為傷人事件。圖為車禍附近的街道。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛緬街市中心24日下午發生一起車禍，一輛本田轎車與另一輛藍色吉普車在緬街交楓葉大道(Maple Ave.)附近擦撞，兩車的駕駛隨後發生衝突，藍色吉普車的中東裔駕駛，怒氣下用利器捅傷本田轎車駕駛的後背，一小時後在附近街區被捕。

根據警方消息，緬街交楓葉大道24日下午1時40分許發生一起車禍，一名輛本田轎車與一輛藍色吉普車相撞，兩名駕駛隨後爆發口角，升級到肢體衝突，藍色吉普車的駕駛隨後拿起利器，朝本田轎車駕駛的後背捅，並駕車向不明方向逃逸；警方指，受害人無生命危險，已送醫搶救。

一名目擊者指，本田轎車的駕駛車內還有兩名未成年人，他並未看清傷者的族裔，但指用利器捅傷他人的駕駛是一名中東籍男子，附近民眾在看到他持利器捅傷本田轎車的駕駛後，拍照記下他的車牌，提供給警方。

附近的多名華人店家指，因天氣太冷，並未留意這起車禍，但表示看到多輛警車停在現場，還有警察在附近調查，一名疑似華裔的傷者被送上救護車急救；在案件發生後半小時左右，附近車輛和人群已被疏通，也未拉警戒線。

一家華人店的經理指，法拉盛今年治安日益變差，自家店常被竊賊「光顧」，但因金額太小，多數都不了了知，當日看到警察到訪以為又有竊案，沒想到有人在光天化日下被刺，「車禍怎麼能發展成傷人」？

至截稿前，警方尚未公布嫌犯的姓名以及受害人的相關信息。

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