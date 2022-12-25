孟昭文爭取逾2130萬 挹注皇后區15項目

國會眾議員孟昭文為皇后區爭取逾2130萬元聯邦經費。(本報檔案照)

國會眾議員孟昭文 日前發布報告，指她在2023年為皇后區 爭取逾2130萬元的撥款，將用於當地的15個主要項目，其中包括升級長島鐵略(LIRR)森林小丘站，開展皇后學院小商家發展計畫，以及為艾姆赫斯特醫院的傳染病門診以及北岸醫院系統等項目撥款等。

孟昭文表示，2023年皇后區的聯邦撥款比2022年多出超過一倍，她感到榮幸和自豪，承諾會繼續為社區爭取所需的資源，「皇后區應得到公平的資源，我很榮幸能為當地的重要項目帶來更多經費」。

這15個項目，包括撥款700萬元在長島鐵路的森林小丘站安裝電梯並延長月台長度；100萬元幫助資源匱乏的餐廳打造安全、合規與美觀的戶外餐廳；140萬元在皇后學院繼續小商業發展計畫，加強小商家與皇后學院的關係；以及100萬元用於皇后區商會小商家法律部門，以幫助當地移民商家發展。

醫療方面，孟昭文撥款100萬元用於翻新艾姆赫斯特醫院傳染科；100萬元加強北岸醫院系統(Northwell Health Hospital)長島猶太森林小丘(Long Island Jewish Forest Hills)分院，髖關節和膝關節置換手術的機器人輔助骨科手術；80萬元給LIFE Camp, Inc，提高社區健康服務等。

孟昭文還指，這些款項還包括為低收入 者提供資源，包括向猶太裔貧困大都會委員會(Met Council)撥款300萬元，以提供基本嬰兒與其他緊急食物等；向非營利La Jornada食儲銀行撥款25萬元，用於改善低收入家庭貧困問題；這筆撥款還將用於提供平價屋、成人教育、疫後資源與藝術場地等。