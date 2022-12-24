華人服務中心慶佳節 送甜點領玩具

布碌崙班森賀華人服務中心日前在會所舉行聖誕聯歡會。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人 服務中心日前在會所舉行聖誕聯歡會，贈送甜點給社區長者，並鼓勵帶家中孩子同樂，領取免費玩具以及商家贊助的「泰式鬥魚」；轉眼農曆新年即將到來，服務中心也表示，將在明年舉辦多場春節慶祝活動，呼籲民眾積極參與，發揚中華傳統文化。

當日活動的儀式雖簡單，但還是秉持著聖誕節送禮的傳統，以抽獎的方式將生火雞、糕點贈送給會員們，玩具及鬥魚則要小朋友在大人的陪同下，親自到位於O大道124號的會所領取；聖誕節過後，華人最重要的春節即將來臨，主辦方屆時也有多項活動。

第一場新春慶祝會，由該中心攜手華人聯合會、義大利 社區服務中心聯辦，將於2023年1月28日(周六)上午11時，在義大利中心舉辦，地址是布碌崙18大道8711號，屆時將有精彩的舞獅打鼓表演；另場活動則是每年都會舉辦的「春節大遊行」，1月29日(周日)上午11時聚集在18大道66街，往南一路走到81街，由長者組成的舞蹈團將帶來扇子、彩帶舞。

服務中心負責人羅添福表示，在社區內與其他族裔和諧共存向來是該會的宗旨，多年來與義大利社區交好，在雙方領袖的帶領下，都會參與各自的活動，「大家互相合作、了解互相文化，建立良好的關係，將來有什麼問題可以直接溝通」。

當天布碌崙地區檢察官辦公室的代表拉蓋爾多(Paul Laguerre)也出席活動，作為辦公室與市警第62分局的最新聯絡員(liason)，他呼籲華人居民平常在社區遇到任何麻煩，都可向其投訴；他將反映給相關部門，辦公室聯絡號碼為(718)250-3042。