我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

人瑞中心聖誕聯歡 市警、學生同樂

記者張晨╱紐約報導
日前華策會課後輔導班上百名一至五年級的學生，在老師的帶領下到人瑞中心表演。(主辦方提供)
日前華策會課後輔導班上百名一至五年級的學生，在老師的帶領下到人瑞中心表演。(主辦方提供)

為迎接即將到來的聖誕節，華人策劃協會人瑞中心日前在曼哈頓華埠會址舉辦聖誕聯歡會，400多名耆老歡聚一堂，欣賞表演，五分局新任局長陳韜也首次親臨現場；此前華策會課後輔導班的上百名小學生，也到人瑞中心以演奏小吉他、朗誦的方式唱出多首聖誕歌曲，與長者們同樂。

人瑞中心的400多名年長者會員，在主任伍寶玲帶領下進行各項精彩表演，先播放由該中心鹿喻老師統籌，提早拍攝的電影短片「小城故事」，另外還有會員的才藝表演、詩詞朗誦；該中心高達96歲和80歲的長者，也分別表演歌唱和瑜珈一字馬等，相當精彩。

伍寶玲表示，中心自成立50多年以來，每逢節日都會舉辦聯歡會，今年的聖誕聯歡會上，年長者會員裝扮成「聖誕老公公」和「聖誕老婆婆」帶來了中英文歌曲，增添聖誕的歡樂氣氛。

陳韜與會表示，搭建社區警民關係相當重要；他還不忘用廣東話宣導法制常識，呼籲年長者遇事切勿嫌報案繁複又怕事，必須報案使警方知曉，這樣才有可能問責嫌犯，得社區安寧。

聯歡會上還準備了午餐及禮品派送，另外還有抽獎節目。

日前華策會課後輔導班，上百名年齡6至11歲、一至五年級的學生，則在老師的帶領下，到人瑞中心演奏表演，透過以小吉他合奏、朗誦等方式唱出聖誕歌，也讓人瑞中心充滿節日歡樂的氣氛。

陳韜(制服者)與人瑞中心年長者一同歡度聖誕。(記者張晨╱攝影)
陳韜(制服者)與人瑞中心年長者一同歡度聖誕。(記者張晨╱攝影)

華埠 聖誕節 電影

上一則

艾姆赫斯特華裔長者家門遇劫 警定位失竊手機追賊

下一則

西裔男偷法拉盛商家雜貨 公然賣「贓物」

延伸閱讀

美2/3地區迎酷寒聖誕 加州飆高溫異常溫暖

美2/3地區迎酷寒聖誕 加州飆高溫異常溫暖
聖誕平安夜 南加逛燈會 光影冰雕放異彩

聖誕平安夜 南加逛燈會 光影冰雕放異彩
每年進帳250萬 瑪麗亞凱莉靠這首歌可退休

每年進帳250萬 瑪麗亞凱莉靠這首歌可退休
美股道瓊早盤跌150點 聖誕行情希望破滅

美股道瓊早盤跌150點 聖誕行情希望破滅
紐約強風豪雨 聖誕出遊掃興

紐約強風豪雨 聖誕出遊掃興

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

2022-12-16 21:04
郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
住在法拉盛37大道一名林姓華女疑似吸食毒品過量，日前在公寓內暴斃。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛鬧區華女疑吸毒過量亡 公寓樓道飄異味

2022-12-18 11:16

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難