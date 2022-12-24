人瑞中心聖誕聯歡 市警、學生同樂

日前華策會課後輔導班上百名一至五年級的學生，在老師的帶領下到人瑞中心表演。(主辦方提供)

為迎接即將到來的聖誕節 ，華人策劃協會人瑞中心日前在曼哈頓華埠 會址舉辦聖誕聯歡會，400多名耆老歡聚一堂，欣賞表演，五分局新任局長陳韜也首次親臨現場；此前華策會課後輔導班的上百名小學生，也到人瑞中心以演奏小吉他、朗誦的方式唱出多首聖誕歌曲，與長者們同樂。

人瑞中心的400多名年長者會員，在主任伍寶玲帶領下進行各項精彩表演，先播放由該中心鹿喻老師統籌，提早拍攝的電影 短片「小城故事」，另外還有會員的才藝表演、詩詞朗誦；該中心高達96歲和80歲的長者，也分別表演歌唱和瑜珈一字馬等，相當精彩。

伍寶玲表示，中心自成立50多年以來，每逢節日都會舉辦聯歡會，今年的聖誕聯歡會上，年長者會員裝扮成「聖誕老公公」和「聖誕老婆婆」帶來了中英文歌曲，增添聖誕的歡樂氣氛。

陳韜與會表示，搭建社區警民關係相當重要；他還不忘用廣東話宣導法制常識，呼籲年長者遇事切勿嫌報案繁複又怕事，必須報案使警方知曉，這樣才有可能問責嫌犯，得社區安寧。

聯歡會上還準備了午餐及禮品派送，另外還有抽獎節目。