人瑞中心聖誕聯歡 市警、學生同樂
為迎接即將到來的聖誕節，華人策劃協會人瑞中心日前在曼哈頓華埠會址舉辦聖誕聯歡會，400多名耆老歡聚一堂，欣賞表演，五分局新任局長陳韜也首次親臨現場；此前華策會課後輔導班的上百名小學生，也到人瑞中心以演奏小吉他、朗誦的方式唱出多首聖誕歌曲，與長者們同樂。
人瑞中心的400多名年長者會員，在主任伍寶玲帶領下進行各項精彩表演，先播放由該中心鹿喻老師統籌，提早拍攝的電影短片「小城故事」，另外還有會員的才藝表演、詩詞朗誦；該中心高達96歲和80歲的長者，也分別表演歌唱和瑜珈一字馬等，相當精彩。
伍寶玲表示，中心自成立50多年以來，每逢節日都會舉辦聯歡會，今年的聖誕聯歡會上，年長者會員裝扮成「聖誕老公公」和「聖誕老婆婆」帶來了中英文歌曲，增添聖誕的歡樂氣氛。
陳韜與會表示，搭建社區警民關係相當重要；他還不忘用廣東話宣導法制常識，呼籲年長者遇事切勿嫌報案繁複又怕事，必須報案使警方知曉，這樣才有可能問責嫌犯，得社區安寧。
聯歡會上還準備了午餐及禮品派送，另外還有抽獎節目。
日前華策會課後輔導班，上百名年齡6至11歲、一至五年級的學生，則在老師的帶領下，到人瑞中心演奏表演，透過以小吉他合奏、朗誦等方式唱出聖誕歌，也讓人瑞中心充滿節日歡樂的氣氛。
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