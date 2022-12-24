應許華人浸信會迎聖誕 辦長者午餐會

布碌崙應許華人浸信會日前在8大道舉行「長者午餐聯歡會」。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)應許華人 浸信會日前在8大道舉行「長者午餐聯歡會」，帶來歌詠、戲劇等表演，迎接聖誕節 ；除多名華社領袖參與活動外，日落公園第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)也出席，呼籲居民若面臨生活上的困難，歡迎到辦公室求助。

當日活動為慶祝聖誕節，主辦方為上百名長者準備精美午餐、有獎問答比賽、抽獎遊戲贈送禮物等環節，由年輕教友組成的「真愛宣教福音歌詠團」帶來「平安夜」、「普世歡騰」等聖誕曲目，還排練戲劇演繹「耶穌基督降生的事」，獲得觀眾掌聲。

受邀出席的阿維萊斯表示，很開心可以與大家慶祝這個重要的節日，作為民選官員，會繼續努力為社區服務；並提醒民眾，該辦公室設在4大道交44街，每月也會有兩次，在58街909號的親子互助會會所設立臨時辦公室，接受民眾求助，辦公室內有會說中文的員工，民眾無須擔憂語言問題。

應許華人浸信會牧師黃福表示，上個月收到市消防局的罰單，指需維修門前的消防栓，該會此前已做好維修，卻在跟當局溝通時頻碰壁；在阿維萊斯辦公室的介入下，當局發現失誤，這件事才得以解決，因此對她相當感謝。

阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜、松柏之家服務中心行政總監陳偉儀、華人策劃協會布碌崙分會主任梅兆波也出席活動，祝大家聖誕快樂。