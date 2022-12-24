市警晉職禮 2華裔升副督察 多名華裔升巡官

紐約市警總局23日在皇后區大學點警察學院舉辦晉升典禮，市警總局局長等為榮升警員頒發證書，逾百人獲晉升。(記者牟蘭／攝影)

紐約市警總局23日在皇后區大學點警察 學院舉辦晉升典禮，市警總局局長等為榮升警員頒發證書，逾百人獲晉升，其中包括拔擢為副督察(Deputy Inspector)的華裔 伍德思(Brian Eng)與潘凱迪(Candida Pan Sullivan，音譯)，盧漢傑與鄭銘等三名華警晉升巡官(Lieutenant)。

影音來源：記者牟蘭

祖輩從中國台山移民美國的伍德思已是第三代華裔，1998年從史岱文森高中(Stuyvesant High School)畢業後，他進入紐約大學攻讀計算機科學，一位主修刑事司法的朋友影響他的職業道路，讓他踏上從警之路，服務警隊18年，三年前還獲得哈佛大學公共行政的研究生學位。

伍德思(前排右)當日榮升為副督察。(記者牟蘭／攝影)

伍德思說，選擇從警後，父母支持他的工作，當日前來與他共慶這一時刻；從2020年起負責市警金融犯罪工作組(Financial Crime Task Force)至今，他表示疫情帶來諸多挑戰，像他的多位同儕在亞裔 仇恨犯罪小組工作，消除仇恨犯罪風氣。

潘凱迪(中)與伍德思(右)榮升為副督察；左為莫虎。(記者牟蘭／攝影)

在曼哈頓出生、布碌崙(布魯克林)長大的潘凱迪畢業於佩斯大學(Pace University)金融研究生專業，原本從事金融工作的她，因目睹九一一恐襲事件中，一線人員逆行救援雙子塔的傷者，2004年轉行成為一位市警，目前擔任第九公共房屋巡邏局(PSA-9)局長，也是該系統首位亞裔女局長。

潘凱迪(前排右)當日榮升為副督察。(記者牟蘭／攝影)

潘凱迪當日在一雙兒女，與退休警察丈夫的陪同下參加當天的晉升典禮，一家人都對她的成就感到自豪；作為一位女性高階警員，她指，剛加入警隊時，亞裔與女性都占少數，面對不少挑戰，未來將幫助亞裔女警尋求職業發展，鼓勵更多新血加入警隊。

榮升為副督察潘凱迪(左二)在家人的陪同下參加晉升典禮。(記者牟蘭／攝影)

2006年加入市警的盧漢傑表示，他的父母從中國福建移民美國，在紐約經營一家外賣餐廳，從小看到華人因不諳英文被忽視，遇到罪案後也不敢報警，因此選擇從警幫助社區，目前服務於市捷運局的他，當日榮升特別小組巡官(Litutenat Special Assignment)。

2005年從警的鄭銘(Ming L. Zheng)，在親友的陪同下參加當天的晉升禮，榮升為巡官，多年前他首次升職時，家人遠在中國，23日他邀請父母與親友共慶這一時刻；他鼓勵更多想要從警的亞裔青年，勇敢追夢，在年輕打下事業基礎，退休後，還可尋找更多職業選擇。

鄭銘(前排右)在家人陪同下參加晉升禮，榮升為巡官。(記者牟蘭／攝影)

華裔督察(Inspector)吳銘恆(Tommy Ng)與亞裔警官協會榮譽創會會長莫虎等均參加當日晉升典禮，莫虎指今年有八位亞裔警官晉升警官(Captain)以上的職務；另有亞裔Daniel Gong與Kenneth Kang升任巡官。 榮升巡官的盧漢傑(前排右)表示，他從小看到華人因不諳英文被忽視，遇到罪案後，也不敢報警求助，因此選擇從警幫助社區。(記者牟蘭／攝影)

榮升巡官的盧漢傑表示，他從小看到華人因不諳英文被忽視，遇到罪案後，也不敢報警求助，因此選擇從警幫助社區。(記者牟蘭／攝影)