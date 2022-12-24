我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

市警晉職禮 2華裔升副督察 多名華裔升巡官

記者牟蘭／紐約報導
紐約市警總局23日在皇后區大學點警察學院舉辦晉升典禮，市警總局局長等為榮升警員頒發證書，逾百人獲晉升。(記者牟蘭／攝影)
紐約市警總局23日在皇后區大學點警察學院舉辦晉升典禮，市警總局局長等為榮升警員頒發證書，逾百人獲晉升。(記者牟蘭／攝影)

紐約市警總局23日在皇后區大學點警察學院舉辦晉升典禮，市警總局局長等為榮升警員頒發證書，逾百人獲晉升，其中包括拔擢為副督察(Deputy Inspector)的華裔伍德思(Brian Eng)與潘凱迪(Candida Pan Sullivan，音譯)，盧漢傑與鄭銘等三名華警晉升巡官(Lieutenant)。

影音來源：記者牟蘭

祖輩從中國台山移民美國的伍德思已是第三代華裔，1998年從史岱文森高中(Stuyvesant High School)畢業後，他進入紐約大學攻讀計算機科學，一位主修刑事司法的朋友影響他的職業道路，讓他踏上從警之路，服務警隊18年，三年前還獲得哈佛大學公共行政的研究生學位。

伍德思(前排右)當日榮升為副督察。(記者牟蘭／攝影)
伍德思(前排右)當日榮升為副督察。(記者牟蘭／攝影)

伍德思說，選擇從警後，父母支持他的工作，當日前來與他共慶這一時刻；從2020年起負責市警金融犯罪工作組(Financial Crime Task Force)至今，他表示疫情帶來諸多挑戰，像他的多位同儕在亞裔仇恨犯罪小組工作，消除仇恨犯罪風氣。

潘凱迪(中)與伍德思(右)榮升為副督察；左為莫虎。(記者牟蘭／攝影)
潘凱迪(中)與伍德思(右)榮升為副督察；左為莫虎。(記者牟蘭／攝影)

在曼哈頓出生、布碌崙(布魯克林)長大的潘凱迪畢業於佩斯大學(Pace University)金融研究生專業，原本從事金融工作的她，因目睹九一一恐襲事件中，一線人員逆行救援雙子塔的傷者，2004年轉行成為一位市警，目前擔任第九公共房屋巡邏局(PSA-9)局長，也是該系統首位亞裔女局長。

潘凱迪(前排右)當日榮升為副督察。(記者牟蘭／攝影)
潘凱迪(前排右)當日榮升為副督察。(記者牟蘭／攝影)

潘凱迪當日在一雙兒女，與退休警察丈夫的陪同下參加當天的晉升典禮，一家人都對她的成就感到自豪；作為一位女性高階警員，她指，剛加入警隊時，亞裔與女性都占少數，面對不少挑戰，未來將幫助亞裔女警尋求職業發展，鼓勵更多新血加入警隊。

榮升為副督察潘凱迪(左二)在家人的陪同下參加晉升典禮。(記者牟蘭／攝影)
榮升為副督察潘凱迪(左二)在家人的陪同下參加晉升典禮。(記者牟蘭／攝影)

2006年加入市警的盧漢傑表示，他的父母從中國福建移民美國，在紐約經營一家外賣餐廳，從小看到華人因不諳英文被忽視，遇到罪案後也不敢報警，因此選擇從警幫助社區，目前服務於市捷運局的他，當日榮升特別小組巡官(Litutenat Special Assignment)。

2005年從警的鄭銘(Ming L. Zheng)，在親友的陪同下參加當天的晉升禮，榮升為巡官，多年前他首次升職時，家人遠在中國，23日他邀請父母與親友共慶這一時刻；他鼓勵更多想要從警的亞裔青年，勇敢追夢，在年輕打下事業基礎，退休後，還可尋找更多職業選擇。

鄭銘(前排右)在家人陪同下參加晉升禮，榮升為巡官。(記者牟蘭／攝影)
鄭銘(前排右)在家人陪同下參加晉升禮，榮升為巡官。(記者牟蘭／攝影)

華裔督察(Inspector)吳銘恆(Tommy Ng)與亞裔警官協會榮譽創會會長莫虎等均參加當日晉升典禮，莫虎指今年有八位亞裔警官晉升警官(Captain)以上的職務；另有亞裔Daniel Gong與Kenneth Kang升任巡官。

榮升巡官的盧漢傑(前排右)表示，他從小看到華人因不諳英文被忽視，遇到罪案後，也不...
榮升巡官的盧漢傑(前排右)表示，他從小看到華人因不諳英文被忽視，遇到罪案後，也不敢報警求助，因此選擇從警幫助社區。(記者牟蘭／攝影)

榮升巡官的盧漢傑表示，他從小看到華人因不諳英文被忽視，遇到罪案後，也不敢報警求助...
榮升巡官的盧漢傑表示，他從小看到華人因不諳英文被忽視，遇到罪案後，也不敢報警求助，因此選擇從警幫助社區。(記者牟蘭／攝影)

紐約市警總局23日在皇后區大學點警察學院舉辦晉升典禮，市警總局局長等為榮升警員頒...
紐約市警總局23日在皇后區大學點警察學院舉辦晉升典禮，市警總局局長等為榮升警員頒發證書，逾百人獲晉升。(記者牟蘭／攝影)
紐約市警總局23日在皇后區大學點警察學院舉辦晉升典禮，市警總局局長等為榮升警員頒...
紐約市警總局23日在皇后區大學點警察學院舉辦晉升典禮，市警總局局長等為榮升警員頒發證書，逾百人獲晉升。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 華裔 警察

上一則

西裔男偷法拉盛商家雜貨 公然賣「贓物」

下一則

曼哈頓華埠漢璧酒店 成無證客庇護所

延伸閱讀

FTX創辦人2.5億交保候審 父母拿加州房產擔保

FTX創辦人2.5億交保候審 父母拿加州房產擔保
雲端市場 谷歌自認排第二

雲端市場 谷歌自認排第二
別人恐懼我貪婪？女股神錢進特斯拉、Coinbase及比特幣

別人恐懼我貪婪？女股神錢進特斯拉、Coinbase及比特幣
醫護納「綠清單」 可申請紐西蘭居留權

醫護納「綠清單」 可申請紐西蘭居留權
常關帳號又愛刪文 搞神祕的大賣空本尊竟奪推特人氣王

常關帳號又愛刪文 搞神祕的大賣空本尊竟奪推特人氣王

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

2022-12-16 21:04
郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
住在法拉盛37大道一名林姓華女疑似吸食毒品過量，日前在公寓內暴斃。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛鬧區華女疑吸毒過量亡 公寓樓道飄異味

2022-12-18 11:16

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難