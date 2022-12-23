長島國會議員當選人資歷作假? 州檢察長要查
代表皇后區東北部及長島的國會第三選區眾議員共和黨當選人桑托斯(George Santos)，在今年的普選中勝選，被紐約時報指他大部分履歷造假，「有線電視新聞網」(CNN)報導指他宣稱祖父母是猶太裔難民，改變姓氏才躲過劫難也是謊言，他22日首度回應「下周有故事要講」；紐約州檢察長表示將對此案展開調查。
紐時此前報導指，桑托斯自稱畢業紐約市大勃魯克學院(Baruch College)，但未在當年畢業名單中發現與他信息吻合的學生，他稱任職花旗集團及高盛集團，兩家公司均表示查無此人，他所稱建立的非營利組織等，也均未找到免稅紀錄或公開網站，反而發現他曾陷債務與法律問題。
桑托斯拒絕回應紐時所有問題，指他的律師會代為回應，但22日在輿論壓力下，在推特表示下周有故事要講，「我保證會回答你們所有的問題，也會致力實現政見：公共安全、通貨膨脹與教育等」。
州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示將會調查桑托斯部分履歷造假的指控；對此，桑托斯的代表律師在聲明中指，他的當事人代表的力量，讓左派恐懼，「(他是)一名同性戀、西語裔與第一代美國移民，作為一名共和黨人在偏向總統拜登的選區獲勝；毫無疑問，他在紐時有敵人」。
CNN的追蹤報導指，桑托斯自稱「有一半猶太血統」且是「西語裔猶太人」，他自述外祖父來自烏克蘭，逃往巴西以躲避納粹，另指祖父母逃離蘇聯獨裁者史達林迫害，並於納粹在比利時崛起時皈依天主教，改名換姓以躲過納粹。
然而，CNN訪問多位宗譜專家後，發現沒證據佐證桑托斯說法，大屠殺遇難者紀念館和納粹迫害國際中心(International Center on Nazi Persecution)紀錄未提及桑托斯的祖父母，宗譜學教授斯莫倫亞克(Megan Smolenyak)也指，「沒有跡象顯示桑托斯是猶太或烏克蘭後裔，他的長輩也沒有改名。」
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