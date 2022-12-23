長島國會議員當選人資歷作假? 州檢察長要查

桑托斯被指履歷造假。(美聯社)

代表皇后區東北部及長島的國會第三選區眾議員共和黨 當選人桑托斯(George Santos)，在今年的普選中勝選，被紐約時報指他大部分履歷造假，「有線電視新聞網」(CNN)報導指他宣稱祖父母是猶太 裔難民，改變姓氏才躲過劫難也是謊言，他22日首度回應「下周有故事要講」；紐約州檢察長表示將對此案展開調查。

紐時此前報導指，桑托斯自稱畢業紐約市大勃魯克學院(Baruch College)，但未在當年畢業名單中發現與他信息吻合的學生，他稱任職花旗集團及高盛集團，兩家公司均表示查無此人，他所稱建立的非營利組織等，也均未找到免稅紀錄或公開網站，反而發現他曾陷債務與法律問題。

桑托斯拒絕回應紐時所有問題，指他的律師會代為回應，但22日在輿論壓力下，在推特表示下周有故事要講，「我保證會回答你們所有的問題，也會致力實現政見：公共安全、通貨膨脹與教育等」。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示將會調查桑托斯部分履歷造假的指控；對此，桑托斯的代表律師在聲明中指，他的當事人代表的力量，讓左派恐懼，「(他是)一名同性戀、西語裔與第一代美國移民，作為一名共和黨人在偏向總統拜登的選區獲勝；毫無疑問，他在紐時有敵人」。

CNN的追蹤報導指，桑托斯自稱「有一半猶太血統」且是「西語裔猶太人」，他自述外祖父來自烏克蘭，逃往巴西以躲避納粹 ，另指祖父母逃離蘇聯獨裁者史達林迫害，並於納粹在比利時崛起時皈依天主教，改名換姓以躲過納粹。

然而，CNN訪問多位宗譜專家後，發現沒證據佐證桑托斯說法，大屠殺遇難者紀念館和納粹迫害國際中心(International Center on Nazi Persecution)紀錄未提及桑托斯的祖父母，宗譜學教授斯莫倫亞克(Megan Smolenyak)也指，「沒有跡象顯示桑托斯是猶太或烏克蘭後裔，他的長輩也沒有改名。」