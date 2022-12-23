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醫療負債人 修法增保障

記者許君達╱紐約報導
紐約州新法，背負醫療債務者不會再被扣押工資和財產留置。(路透)
紐約州新法，背負醫療債務者不會再被扣押工資和財產留置。(路透)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)近期簽署法案，背負醫療債務者不會再被扣押工資和財產留置。在法律改變以前，醫療機構在討債訴訟中獲勝後，可以依法直接抽取病人稅前收入的10%，或留置其房產。這可能導致欠債者難以支付最基本的生活支出，或無法用房產作為抵押以獲取應急貸款，導致陷入惡性循環。

與其他債務種類相比，醫療債務具有被動且不可抗的特性。患病者在為維持生存而不得不接受醫治後，被動背上高額的債務，繼而陷入債務陷阱，並不公平合理。州長霍楚在簽署法案後表示，這些討債的做法是「有害和掠奪性的」。

新法要求，即使醫療機構在追債的訴訟中獲勝，也不能再扣押債務人的工資和房產，但除一些豁免情況，包括兒童撫養費、退休金、失業金等外，醫療機構作為債權人依舊可以凍結患者的帳戶。

根據州政府的統計，過去五年中，由於醫療債務引起的訴訟影響到超過5萬紐約州居民的生活。非營利機構紐約社區服務協會(CSS)的報告也顯示，在2017和2018年，長島的醫療保健機構對付不起帳單的病人家庭提起了數百個財產留置權申請。

民事律師朱益民說，背負有醫療債務的華人家庭其實並不少。美國的醫療體系透明度很差，患者常常不知道自己的診療和開藥到底花了多少錢、以及保險所能覆蓋的範圍，導致收到帳單後才發現是一筆高昂的糊塗帳。而帳單與保險條款上複雜的英文內容也給華人維權帶來不小的障礙，不想麻煩的人通常就只能無奈地接受帳單，背負一筆債務。因此，新法對保護華人家庭的權益有積極作用。

律師亦提示，法律的保護有一定範圍，不要利用法律規定而在有償付能力的情況下故意欠債，否則也許會面臨更大的麻煩。而如果面對的帳單確實不合理，在法律層面上民眾也還有更多維權止損的方式，比如與債權方進行談判尋求和解，或者在極端情況下申請破產等，但要具體分析。

華人 紐約州 保險

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