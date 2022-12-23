州長簽署薪資透明法 打擊不公

霍楚簽法通過薪資透明，明年生效違者罰款。(記者張晨╱攝影)

有助促進薪酬平等的紐約市 「薪資透明法」(Wage Transparency Law)已於11月起生效，紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)也在21日簽署法案，從2023年9月17日起，全州將要求大多數企業雇主在刊登招聘廣告或晉升信息時，必須列出每個職位的薪資範圍。

該法案由皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)和布朗士州眾議員喬伊納(Latoya Joyner)提出，法案要求擁有四名以上員工的企業雇主在紐約刊登招聘廣告時，公開列出每個職位的工資範圍。

霍楚在其推特寫道：「今天我簽署一項立法，在全州範圍內建立工作崗位的工資透明度；這一歷史性措施將為勞工 開創一個公平、透明的新時代，在努力消除女性和少數族裔普遍存在的工資差距方面，成為丈量的重要工具。」

紐約州的工資透明法適用「可以或將在」該州完成的部分工作(at least in part)，州勞工廳將制定實施該法的詳細規定，也意味著會在今後進一步說明，位於紐約州的企業提供遠程工作崗位，是否會受到此法的約束；任何違反州工資透明法的雇主，可面臨每次最高3000元的罰款。

紐約市的工資透明法生效後，一些企業找到了繞過法律的方法，為同一職位公布較寬的工資範圍；不少華人開超市、餐館、洗衣店，業主大多參照紐約市最低時薪給員工付酬，而且這些商家找人也很少公開登廣告，因此覺得新法影響不大。