州議員加薪過關 領先全美同僚

紐約州議會投票通過漲薪法案，允許州議員年薪增長29%。(取自會議直播)

紐約州 參議會和眾議會22日以壓倒性票數通過漲薪法案，允許州議員年薪增長29%，從當前的11萬元提升至14.2萬元，但外部收入自2025年起要限制在3萬5000元以內；若州長霍楚(Kathy Hochul)簽字同意，漲薪將於明年1月1日生效。

此舉被指為州議員給自己的聖誕禮物，22日參議會和眾議會在奧伯尼(Albany)召開為期一天的特別會議，進行表決。該提案最終在參議會以32比23票通過，在州眾議會以81比52票過關；根據結果，大多數民主黨 投贊成票，共和黨則反對。

議員們因此成為全美收入最高的州議員，超越加州議員目前的12萬元，全美最高。該法案也允許議員繼續無封頂賺取外快直到2025年，屆時外快收入必須限制在3萬5000元以內。紐約州議員2019年至今年薪為11萬元，之前曾20年未調漲，為7萬9500元。

根據法律，這項通過的漲薪法案需要州長霍楚在30天內簽字同意或反對。若否決，則返回參議會和眾議會重新投票 ，若三分之二的議員仍同意加薪，則可推翻州長的否決。

特別會議上，兩黨議員展開激烈辯論。民主黨州參議員克魯格(Liz Krueger)表示，「今天的投票不是腐敗，是為了確保大家可以負責任工作，又能體面地支付房租、養活孩子。」