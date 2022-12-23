州議員加薪過關 領先全美同僚
紐約州參議會和眾議會22日以壓倒性票數通過漲薪法案，允許州議員年薪增長29%，從當前的11萬元提升至14.2萬元，但外部收入自2025年起要限制在3萬5000元以內；若州長霍楚(Kathy Hochul)簽字同意，漲薪將於明年1月1日生效。
此舉被指為州議員給自己的聖誕禮物，22日參議會和眾議會在奧伯尼(Albany)召開為期一天的特別會議，進行表決。該提案最終在參議會以32比23票通過，在州眾議會以81比52票過關；根據結果，大多數民主黨投贊成票，共和黨則反對。
議員們因此成為全美收入最高的州議員，超越加州議員目前的12萬元，全美最高。該法案也允許議員繼續無封頂賺取外快直到2025年，屆時外快收入必須限制在3萬5000元以內。紐約州議員2019年至今年薪為11萬元，之前曾20年未調漲，為7萬9500元。
根據法律，這項通過的漲薪法案需要州長霍楚在30天內簽字同意或反對。若否決，則返回參議會和眾議會重新投票，若三分之二的議員仍同意加薪，則可推翻州長的否決。
特別會議上，兩黨議員展開激烈辯論。民主黨州參議員克魯格(Liz Krueger)表示，「今天的投票不是腐敗，是為了確保大家可以負責任工作，又能體面地支付房租、養活孩子。」
共和黨議員指民主黨議員沒有利用特別會議討論全州面臨的其他問題，譬如高犯罪率和通貨膨脹，只關心自己的錢包，「保釋法改革、失業金問題解決了嗎？」即將離任的民主黨州參議員梅爾尼克(Elijah Reichlin-Melnick)投反對票，指通貨膨脹對每個人都是壓力，議員不能在民眾的經濟壓力下增加自己的收入。
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