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傳染病陷苦戰 護士爭新合約擬罷工

記者顏潔恩╱紐約報導
合約談不攏，紐約護士工會醞釀罷工。(美聯社)
合約談不攏，紐約護士工會醞釀罷工。(美聯社)

受到新冠疫情衝擊，紐約州醫療系統面臨人手短缺、營業虧損等壓力，紐約市護士的也因工作量增多，提出異議。工會與醫院的合同將於12月31日到期，州護士工會的投票結果指，若護士與院方的新合同未能達成協議，目前約1萬7000名工會護士將會罷工

包含新冠、流感、RSV三重呼吸疾病大流行，看診、住院者激增，醫護人員短缺問題變得更嚴重。紐約州護士工會22日在曼哈頓宣布，近期在全市12家醫療中心及醫院系統進行投票，超過半數的護士，大約1萬4000人投票贊成，若無法與醫院在新合約達成共識，將會罷工；其他醫院的結果還有待出爐，但相信將是類似結果。

這幾個月以來，圍繞著薪資、健康福利等話題有不斷的談判，但直到當前都還未有結果；工會表示，若罷工，不會選在某特定日期，而是在罷工前給予十天通知。針對州府是否有計畫解決以上情況，州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室尚未表態。

紐約醫療協會本月發布一項調查研究，指疫情給紐約醫療系統造成巨大壓力，直到現在都還面臨醫護人員短缺、費用增加等問題。調查總結出四項結果：第一，受到財政壓力及人手不足的影響，醫院被迫削減服務並停止推動現代化護理項目，第二，全美醫護人員短缺現象，迫使醫院出高薪聘用合同工，連同藥物、供應及能源成本等大幅增加支出；第三，紐約州五家醫院中就有四家營收虧損；最後，隨著政府資助的疫情救援項目結束，醫院的財務危機只會更加嚴峻。

罷工 疫情 紐約州

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