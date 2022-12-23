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上訴法院首席法官 霍楚提名溫和派遭反彈

記者張心╱紐約報導
紐約州長提名溫和派拉薩爾擔任州上訴法院首席法官。(紐約州律師協會)
紐約州長提名溫和派拉薩爾擔任州上訴法院首席法官。(紐約州律師協會)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)22日提名拉薩爾(Hector D. LaSalle)擔任州上訴法院首席法官，有望成為歷史上首位擔此席位的西語裔；由於拉薩爾屬中間溫和派作風，遭進步派強烈反對，不少州議員放話阻撓最終表決。

霍楚表示，拉薩爾的能力、經驗和智慧足成為州上訴法院的領導者；而作為首席法官，拉薩爾還將領導上訴法院，監督全州司法系統，包括3000多名州和地方法官、1萬5000名工作人員。

若該提名30天內得到州參議會同意，拉薩爾將成為州上訴法院第一位西語裔首席法官，任期14年。霍楚說：「州上訴法院作為全州最高司法機構，捍衛價值觀和公民權，比以往任何時候都重要，我堅信拉薩爾能帶領法院做到。」

「紐約時報」指，由於趨於保守的聯邦最高法院傾向將基本人權案件交各州審理，各州上訴法院角色越發重要。未來的一年，紐約州上訴法院可能面臨墮胎、警察搜查、勞工保護、保釋改革、環境保護等多種複雜而爭議的案件。此時由溫和派法官領導紐約州司法，是自由派議員不樂見。州民主黨議員曾向霍楚施壓，希望提名進步派擔任該職，以對抗司法系統右傾化。

「我等著和拉薩爾見面，徹底審查他的資格和背景。」州參議會司法委員會(Judiciary Committee)民主黨主席、州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)說，被提名人「必須符合最高標準」，他會舉行「公平而徹底的聽證會」。

拉薩爾現年54歲，領導紐約州高等法院第二上訴法庭；2008年於長島蘇福克郡當選高等法院法官，2014年受前州長葛謨(Andrew Cuomo)提名為上訴法院法官。2017年他曾裁決要求州檢察長縮小對反墮胎組織的傳票範圍，因為違反憲法第一修正案。

提名 紐約州 霍楚

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