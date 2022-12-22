紐約客談／鄭永佳住址調查 交下屆議會？

已宣布勝選第49區州眾議員 共和黨人士鄭永佳，因被指不符合住址要求，19日參加公聽會，逾三小時會議幾乎變成法院庭審，州府代表化身助理檢察官，鄭永佳坐在證人席上回答提問，有議員想當法官追問細節，雙方各說各話，最後以雙方提交證據結束，此會恐意義甚微。

州府代表列舉鄭永佳的徵召入伍、投票紀錄及他近一年薪水單，指其紀錄在曼哈頓，且住所是租金 穩定屋，只有將此作為主要住所，才有資格申請；鄭永佳方以他的姊姊與布碌崙 的多名鄰居佐證，指他過去一年居住在中木住所，未詳談租金穩定屋等爭議。

候選人的住址之爭並非新題，但多數都在選前或選後提出，共和黨籍州眾議員質疑州府為何不在此前提出，指其前後矛盾；民主黨籍州眾議員則追問鄭永佳生活細節，讓他列舉平日購物超市與搭乘的公共交通等，試圖從中找錯，兩黨代表在其中爭論，雙方各說各話。

此次公聽會長達三小時，多數華人支持者凌晨5時起床，一早從布碌崙、法拉盛與其他地區出發聲援，面對這個結果，許多支持者不滿，質疑州眾議會司法委員會是否能在不到十天內完成調查，若明年換屆，所有證據將遞交給新委員會，為何興師動眾舉辦此會，批評政府官僚主義。

按規定，若州眾議會按期完成調查，可根據州憲法單獨條款拒絕鄭永佳入職，這將是議會百年來首度啟用；但若雙方以此證據發展，誰能明確界定「主要住址」的定義，說服投給鄭永佳7424名選民，難道只能推給明年新委員評說？