我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

紐約客談／鄭永佳住址調查 交下屆議會？

紐約客談

已宣布勝選第49區州眾議員共和黨人士鄭永佳，因被指不符合住址要求，19日參加公聽會，逾三小時會議幾乎變成法院庭審，州府代表化身助理檢察官，鄭永佳坐在證人席上回答提問，有議員想當法官追問細節，雙方各說各話，最後以雙方提交證據結束，此會恐意義甚微。

州府代表列舉鄭永佳的徵召入伍、投票紀錄及他近一年薪水單，指其紀錄在曼哈頓，且住所是租金穩定屋，只有將此作為主要住所，才有資格申請；鄭永佳方以他的姊姊與布碌崙的多名鄰居佐證，指他過去一年居住在中木住所，未詳談租金穩定屋等爭議。

候選人的住址之爭並非新題，但多數都在選前或選後提出，共和黨籍州眾議員質疑州府為何不在此前提出，指其前後矛盾；民主黨籍州眾議員則追問鄭永佳生活細節，讓他列舉平日購物超市與搭乘的公共交通等，試圖從中找錯，兩黨代表在其中爭論，雙方各說各話。

此次公聽會長達三小時，多數華人支持者凌晨5時起床，一早從布碌崙、法拉盛與其他地區出發聲援，面對這個結果，許多支持者不滿，質疑州眾議會司法委員會是否能在不到十天內完成調查，若明年換屆，所有證據將遞交給新委員會，為何興師動眾舉辦此會，批評政府官僚主義。

按規定，若州眾議會按期完成調查，可根據州憲法單獨條款拒絕鄭永佳入職，這將是議會百年來首度啟用；但若雙方以此證據發展，誰能明確界定「主要住址」的定義，說服投給鄭永佳7424名選民，難道只能推給明年新委員評說？

眾議員 租金 布碌崙

上一則

嘉康日間活動中心歡慶聖誕節

下一則

香港之旅音樂會 新秀展身手

延伸閱讀

鄭永佳任職資格 州眾議會今聽證

鄭永佳任職資格 州眾議會今聽證
美國菊潭同鄉會 法拉盛慶21周年

美國菊潭同鄉會 法拉盛慶21周年
富康醫療慶聖誕、迎新年真誠回饋社區鄰里

富康醫療慶聖誕、迎新年真誠回饋社區鄰里
花旗球場周邊規畫 徵求法拉盛華社意見

花旗球場周邊規畫 徵求法拉盛華社意見
法拉盛模式作案 竊賊偷輪胎、輪圈變賣

法拉盛模式作案 竊賊偷輪胎、輪圈變賣

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
包括紐約州在內的三州地區，從今(15)日起至17日(周六)將出現冬季風暴天氣。(本報檔案照)

冬季氣候警告…強風暴雨大雪襲紐約 這些地區少出門

2022-12-15 15:36
檢方提供多項證據直指潘勤軒涉殺蔣凱文。(警方提供)

MIT博士涉槍殺耶魯華生 5人指證…休旅車發現血跡、皮屑

2022-12-14 11:00
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

2022-12-16 21:04

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知