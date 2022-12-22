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兒童局上門帶走孩子 近百家長捍衛權利

記者張心／紐約報導
紐約市去年有約1500名兒童被ACS以在家受虐為由而緊急帶走。（市議會提供）
紐約市去年有約1500名兒童被ACS以在家受虐為由而緊急帶走。（市議會提供）

近百名家長21日聚集在市議會門前，呼籲當局通過「家庭米蘭達法案包」(Family Miranda Bills)，維護家長在市兒童服務局(ACS)上門時的知情權、沈默權和提告權，並要求ACS提供多語言服務文件，方便移民家庭了解和捍衛自己的權利。

紐約市去年有約1500名兒童被ACS以在家受虐為由而緊急帶走，被迫與父母分離；執行過程中，維權組織發現ACS的自由裁量權太大，加之兒童監管法規模糊，許多與家人分離的兒童來自非洲裔、西語裔等少數族裔、低收入家庭。

市議員黃敏儀表示，越來越多的華人社區群眾也有此經歷，「他們表示，ACS上門後直接就說，我要帶走你的孩子。」而往往此時，因為英語不通，很多華人家長不知道怎麼解釋，只能被動地接受調查；而孩子被帶走後往往需要兩到三年的時間，才能經法官裁決完全回到父母身邊，也導致孩子的心靈在過程中受到嚴重創傷。

市議員黃敏儀呼籲ACS提供中文在內的多語言服務文件，方便華人家長了解其權利。（市...
市議員黃敏儀呼籲ACS提供中文在內的多語言服務文件，方便華人家長了解其權利。（市議會提供）

為避免此類現象，黃敏儀和市議員利華娜(Carlina Rivera)提出兩項提案，州參議員布里斯波特(Jabari Brisport)和州眾議員沃克(Latrice Walker)也在州議會提案。他們要求ACS工作人員在展開調查前，以口頭和書面形式提醒父母的權利，包括保持沈默、同律師交談、不允許外人進入家門的權利；此外，ACS也需要提供多語言表格，以便英語能力有限者能了解這些權利。

「ACS的到訪給很多父母留下心理陰影，上門時很多人都在震驚和混亂中，無法思考做出理性判斷，所以在不知情的情況下，就會同意搜查或簽署法律文件，根本不清楚這背後的意義。」黃敏儀表示，在ACS採取孩子和父母分離的激烈舉措前，應該確保他們有所選擇，包括尋求法律顧問，而以中文等多語種翻譯的文件，則有非常重要的作用。

韓美家庭支持中心等亞裔團體於市政廳外示威，支持「家庭米蘭達法案包」。(記者張心／...
韓美家庭支持中心等亞裔團體於市政廳外示威，支持「家庭米蘭達法案包」。(記者張心／攝影)

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