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多語言服務法通過 將提供準確快捷翻譯

記者張心／紐約報導
黃敏儀(左二)、元在熙(右二)要求市府提供準確而快捷的語言翻譯和監督。(市議會提供)
黃敏儀(左二)、元在熙(右二)要求市府提供準確而快捷的語言翻譯和監督。(市議會提供)

紐約市議會21日通過亞裔市議員們提出的多語言翻譯服務法案包，成功增加民眾和小企業主可獲得的語言翻譯服務，幫助紐約市成為方便各族裔和語言背景的移民發展的多元城市。

雖然市議會於2017年推出「語言便利法」(Language Access Law，又稱「第30號地方法律」)，要求市府各部門對包括中文在內的十種移民語言提供翻譯服務，並定期評估實施情況，但亞裔市議員們認為，按照當前紐約市超過310萬多元背景的移民情況來看，過去的要求已跟不上當前需求。

多個華人社區團體本月初在市議會前抗議，紐約政府網站的中文翻譯漏洞百出，僅一個頁面就會出現幾十處漏譯、錯譯、語法錯誤、詞語誤用等；而市府的不知情或不作為，也為華人移民們帶來很多生活困難。

為此，華裔市議員黃敏儀、韓裔市議員元在熙(Julie Won)與市議員高步邇(Gale Brewer)提出五項法案，為民眾、小企業主、勞工等各種工作和生活相關的文件檔案，提供準確而快捷的語言翻譯和政府監督。

元在熙提出的136-B號，要求市長指定機構對提供翻譯的社區組織進行調查，評估其筆譯、口譯等翻譯能力，確保移民可以接受正確的語言服務。她提出的第700-A號法案，要求市府機構在提供緊急通知、執行法律規則時，以市府規定的十種語言推送給全市居民。

「之前因為緊急通知的語言翻譯做得不到位，一些家庭由於無法理解艾妲(Ida)颶風的英文警告而喪命，也有家庭無法獲得心理健康服務而自殺」元在熙表示，新法將避免此類悲劇的重現，幫助新移民平安生活。

黃敏儀提出的第697-A號提案，要求市府為無證客等新移民提供額外的筆譯和口譯服務，滿足他們的臨時緊急性翻譯需求。她提出的第699-A號提案為方便全市移民勞工，要求市府把「企業主權利法案」(Business Owners Bill of Rights)和「食品服務機構行為守則」(Food Service Establishment Code of Conduct)翻譯成多種語言，增加市府各部門雙語監管員的數量，並為市行政審理和聽證辦公室(OATH)的案件裁決提供翻譯。

高步邇)的382-A號提案，要求市消費者和工人保護局(DCWP)和市衛生局(DOHMH)在發出的每一份和解協議，都附上多語言翻譯通知，允許業者填寫希望使用的語言，並在開出和解單時使用業者的語言，方便小企業主把握和解過程。

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