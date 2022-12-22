「唐詩的回響」春節音樂會 1月7日林肯中心開鑼

「唐詩的回響」新春音樂會預先在亞洲協會獻藝。（記者張心╱攝影）

為迎接農曆新年、紀念費城交響樂 團巡演中國50年，iSING! Suzhou國際青年歌唱家藝術節將於2023年1月7日登陸紐約林肯中心(Lincoln Center)，舉辦「唐詩的回響」新春音樂會。

主辦方近日在紐約亞洲協會舉辦座談會，介紹音樂會初衷。創辦人兼藝術總監田浩江表示，「中國古典唐詩是珍貴的寶藏，精緻的詞句和優美的意涵，到今日都承載著人們的精神追求」，他希望通過這場音樂會，將千年前的唐詩和現代音樂結合，「這是時代的需要，將世界用詩歌和音樂溝通結合。」

音樂會將通過現代和古典音樂手法，重新演繹包括李白的「將進酒」、「靜夜思」，劉禹錫的「竹枝詞」、白居易的「賦得古原草送别」、王勃的「送杜少府之任蜀州」、杜甫的「聞官軍收河南 河北」、柳宗元的「江雪」等千古名篇。

音樂會將由費城交響樂團前任助理指揮廖國敏執棒，參與演出的是通過iSING! Suzhou國際青年歌唱家藝術節甄選出的15位新生代音樂藝術家，包括兩位葛萊美獎(Grammy Awards)得主和一名百老匯音樂劇主演，他們來自美國、加拿大、墨西哥等各國，通過全新理解演繹中國的古典詩詞。

「一開始，我擔心自己的歷史與文化是否能和唐詩連結，但很快理解到，這些詩詞中深厚而普世的情感超越國界和時代」來自西班牙的作曲家Fernando Buide del Real表示，「王勃關於友誼和孤獨的詩句，讓剛經歷新冠疫情的我非常有共鳴，而且以中國簡短的詞句表達那麼深邃的意思，令人折服。」