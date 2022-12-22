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華埠Metrograph電影院 「台北故事」 23日登場

記者顏嘉瑩╱紐約報導
Metrograph藝術電影院與駐紐約台北文化中心合辦「台北故事」影展。(Metrograph提供)
Metrograph藝術電影院與駐紐約台北文化中心合辦「台北故事」影展。(Metrograph提供)

位於曼哈頓華埠的Metrograph藝術電影院，將與駐紐約台北文化中心合辦「台北故事」影展，自23日(周五)至明年1月8日(周日)，放映一系列以台北都會為背景的電影，包括侯孝賢、楊德昌、蔡明亮、李安和謝慶鈴等知名導演作品。

影展聚焦侯孝賢、楊德昌與蔡明亮等作品，呈現不同時期、角度的台灣都會生活；同樣出生於1974年的侯孝賢與楊德昌，成長經驗非常不同，侯孝賢在高雄鳳山度過童年時光，楊德昌則在台北市長大，兩人開創1980年代台灣新電影風潮，也讓台灣電影登上世界舞台。

蔡明亮「青少年哪吒」。(Metrograph提供)
蔡明亮「青少年哪吒」。(Metrograph提供)
楊德昌「獨立時代」。(Metrograph提供)
楊德昌「獨立時代」。(Metrograph提供)

影展選映以台灣都會為背景的電影；自1970年代起，台灣農村人口流入都市，帶動經濟產業發展，促成都市的成長與擴張，也造就了都市文明的新價值觀與生活方式，消費文化興起，股票狂飆又崩盤，種種社會現象啟發電影創作。

侯孝賢「尼羅河女兒」。(Metrograph提供)
侯孝賢「尼羅河女兒」。(Metrograph提供)
楊德昌「青梅竹馬」。(Metrograph提供)
楊德昌「青梅竹馬」。(Metrograph提供)

將放映的「千禧曼波」、「尼羅河女兒」、「獨立時代」、「一一」等，以社會寫實為故事基調，描述故鄉迷失的局外人在新舊交替的都市掙扎、年輕人流離在城市中的迷惘、感情糾葛與疏離。

影展也聚焦受到台灣新電影啟發的導演，其中最著名的是蔡明亮與李安；蔡明亮的「青少年哪吒」、「愛情萬歲」以1990年代的台北為背景，描繪少年的不安及人際關係的疏離；「飲食男女」則是李安首部全部在台灣拍攝的劇情長片，讓人一窺近30年前的老台北風貌。

紀錄片「光陰的故事」也將在影展中播映，由資深電影人王耿瑜與導演謝慶鈴，走訪法國、荷蘭、義大利、阿根廷、日本、泰國、中國、香港，訪問多位世界級電影學者、策展人、藝術家和導演，暢言台灣新電影對他們的影響與啟發。更多影展內容及購票可上https://metrograph.com/category/taipeistories/查詢。

蔡明亮「愛情萬歲」。(Metrograph提供)
蔡明亮「愛情萬歲」。(Metrograph提供)

電影院 影展 導演

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