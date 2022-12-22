香港之旅音樂會 新秀展身手

「香港之旅」音樂會旨在展示香港新進音樂人才，促進香港與美國的文化交流。(香港駐紐約經濟貿易處提供)

香港 駐紐約經濟貿易辦事處於近日舉辦「香港之旅」音樂會，邀請多位來自香港與美國的音樂家同台獻藝，在紐約莫肯音樂廳(Merkin Concert Hall)為觀眾展現香港獨特的多元文化。

今年作為香港特別行政區回歸25周年，香港駐紐約經貿處推出系列慶祝活動，「香港之旅」音樂會作為其中之一，旨在展示香港新進音樂人才，並促進香港與美國的文化交流。

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長林冰冰表示，音樂會展現香港濃厚的文化底蘊，每首演出作品的創作靈感，均源自於這座多元且活力充沛的城市，包括在香港生活的人、優美的自然景觀、及獨特的城市風光，「我們亦希望通過音樂，譜寫港美兩地深厚的友誼及文化合作關係。」