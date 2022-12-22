我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

香港之旅音樂會 新秀展身手

記者張心╱紐約報導
「香港之旅」音樂會旨在展示香港新進音樂人才，促進香港與美國的文化交流。(香港駐紐約經濟貿易處提供)
「香港之旅」音樂會旨在展示香港新進音樂人才，促進香港與美國的文化交流。(香港駐紐約經濟貿易處提供)

香港駐紐約經濟貿易辦事處於近日舉辦「香港之旅」音樂會，邀請多位來自香港與美國的音樂家同台獻藝，在紐約莫肯音樂廳(Merkin Concert Hall)為觀眾展現香港獨特的多元文化。

今年作為香港特別行政區回歸25周年，香港駐紐約經貿處推出系列慶祝活動，「香港之旅」音樂會作為其中之一，旨在展示香港新進音樂人才，並促進香港與美國的文化交流。

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長林冰冰表示，音樂會展現香港濃厚的文化底蘊，每首演出作品的創作靈感，均源自於這座多元且活力充沛的城市，包括在香港生活的人、優美的自然景觀、及獨特的城市風光，「我們亦希望通過音樂，譜寫港美兩地深厚的友誼及文化合作關係。」

音樂會由曾榮獲葛萊美獎提名的香港作曲家林安淇策劃，以多首經典歌曲使觀眾穿越時光見證香港發展。節目包括受香港啟發創作而成的室樂作品，參演的香港及國際作曲家包括Chad Cannon、林丰、林子鈞。其中，林子鈞的「明信片」和Chad Cannon的「145號窩打老道」兩首作品，是為此次的音樂會創作。此外，來自香港的口琴世界冠軍李俊樂和小提琴家嚴天成，及多位紐約獲獎演奏家、百老匯歌手也受邀演出，現場演繹林安淇的原創音樂劇「迷失上海」選段。

「香港之旅」音樂會旨在展示香港新進音樂人才，促進香港與美國的文化交流。(香港駐紐...
「香港之旅」音樂會旨在展示香港新進音樂人才，促進香港與美國的文化交流。(香港駐紐約經濟貿易處提供)

香港 提名 百老匯

上一則

白石民宅大火11傷 地下室查出非法爐頭

下一則

法拉盛攜槍攻擊 華男被控

延伸閱讀

港下半年新股增2倍 新行業逾7成 衍生商品成交冠全球

港下半年新股增2倍 新行業逾7成 衍生商品成交冠全球
香港存保會：港人儲夠7.5萬美元 才有安全感

香港存保會：港人儲夠7.5萬美元 才有安全感
議員質疑「疫苗通」違基本法 將去信求解釋

議員質疑「疫苗通」違基本法 將去信求解釋
李氏總分所主席 李致俠蟬聯、李溢熙新任

李氏總分所主席 李致俠蟬聯、李溢熙新任
紐約愛樂樂團第十二屆中國新年音樂會暨慶典

紐約愛樂樂團第十二屆中國新年音樂會暨慶典

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
包括紐約州在內的三州地區，從今(15)日起至17日(周六)將出現冬季風暴天氣。(本報檔案照)

冬季氣候警告…強風暴雨大雪襲紐約 這些地區少出門

2022-12-15 15:36
檢方提供多項證據直指潘勤軒涉殺蔣凱文。(警方提供)

MIT博士涉槍殺耶魯華生 5人指證…休旅車發現血跡、皮屑

2022-12-14 11:00
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

2022-12-16 21:04

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知