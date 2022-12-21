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麥迪遜大中央車站 延後全面啟用

記者許君達／紐約報導
麥迪遜大中央車站延後全面啟用，圖為曼哈頓中城東側日前地下施工現場。(本報檔案照)
麥迪遜大中央車站延後全面啟用，圖為曼哈頓中城東側日前地下施工現場。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA)20日宣布，長島鐵路將在年底之前開通從牙買加(Jamaica)車站開往曼哈頓東區新增的麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)的客運列車。預計在開通初期，中午和周末每30分鐘一班車，工作日高峰期每小時一班車。原訂年底前全面啟用的麥迪遜大中央車站，完整的服務最早要等到明年1月下旬才能實現。

長島鐵路兼北線鐵路公司總裁Cathy Rinaldi表示，在這個過渡期間，長島鐵路將保持目前的運營時刻表，列車始發終到還是在賓州車站(Penn Station)。在麥迪遜大中央車站的服務全面啟動後，長島鐵路的部分列車將改在此站到發，乘客需注意時刻表的更改。

新車站位於現有的大中央車站(Grand Central Station)下方，通過一條新的東河隧道與長島的鐵路網相接。東河隧道工程最早於1960年代就已啟動，延續了大約60年，終於宣告功成。不過，配套工程依舊處在收尾階段。MTA官員表示，到明年新服務全面啟動時，新車站也將基本完工，屆時，11個計畫出入口中的八個將開放，並設有自動扶梯。而車站內的商業空間在剛啟用後的一段時間內還將是空置。

在明年新服務啟用後，長島鐵路每個工作日運營的列車將比現在多274班，增加41%。此外還會推出通票，使乘客可以用同一張車票在長島鐵路和北線鐵路之間換乘列車，大大增加可達範圍。

長島鐵路 中央車站 MTA

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