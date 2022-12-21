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華警劉文健殉職8周年 紐約市「永不忘記」

記者胡聲橋╱紐約報導
市警四星總警司馬德雷慰問劉文健的家人。(戚本潔提供)
市警四星總警司馬德雷慰問劉文健的家人。(戚本潔提供)

華裔警探劉文健2014年12月20日在街頭殉職。20日，市警總局和劉文健的家人及各界人士舉行紀念儀式。市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)在推文中說，八年前的今天，警探拉莫斯(Rafael Ramos)和劉文健僅因為身穿警服，就被暗殺在巡邏車內。正如他們曾經宣誓要保護紐約人，警方也承諾「永不忘記」他們為這座城市的犧牲。

儀式在他長眠的Cypress Hills墓園舉行，共有130多名警員到場悼念。新晉升為市警四星總警司的馬德雷(Jeffrey Maddrey)出席致意，表示懷念在前線犧牲的英雄們。馬德雷向劉文健的墳墓獻花、敬香，並安慰淚流滿面的父親劉偉棠和母親李秀燕。之後眾警員排隊為劉文健敬香，並在儀式結束後向劉文健的家人莊嚴敬禮。

劉文健的遺孀陳佩霞和女兒劉安兒也出席紀念活動。劉安兒在祭拜父親時，告訴父親她已經5歲了。陳佩霞則祈禱丈夫在天之靈保佑大家平安，女兒健康成長。

他生前工作的市警84分局也舉行紀念活動。李秀燕感謝市警總局和84分局一直沒有忘記他們，每年舉行活動紀念劉文健，平時並提供各種幫助。

劉文健的親友及社區人士伍燕珊、戚本潔等人出席活動。包括前市警總局局長布萊頓(Bill Bratton)等警界人士也在網上紀念劉文健。

市警總局和家人在劉文健墓地獻花。(戚本潔提供)
市警總局和家人在劉文健墓地獻花。(戚本潔提供)

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