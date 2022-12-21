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李氏總分所主席 李致俠蟬聯、李溢熙新任

記者顏嘉瑩╱紐約報導
紐約李氏總分所於舉行2023年主席暨職員就職典禮，由李致俠蟬聯主席，李溢熙為新任主席。(主辦方提供)
紐約李氏總分所於舉行2023年主席暨職員就職典禮，由李致俠蟬聯主席，李溢熙為新任主席。(主辦方提供)

紐約李氏總分所於日前在曼哈頓華埠舉行2023年主席暨職員就職典禮，由李致俠蟬聯主席，李溢熙為新任主席；交接儀式由駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩監交，新屆職員宣布就職，另外曼哈頓區長李文(Mark Levine)，也以李氏宗親的身分出席。

當天祭祖儀式，由陳珮瑩、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐與李氏元老、宗長一同上香，慎終追遠，祈求李氏先祖福蔭子孫發達。陳珮瑩表示，李氏宗親繁榮昌盛，是第一大姓，美國的李氏宗親也非常團結，在華人社區具有重要影響力。

卸任主席李國威則回顧在任八年期間，受到許多前輩以及會員支持，希望新一屆職員繼續為社區服務；李國威卸任紐約李氏總分所主席一職後，仍為全美李氏美東總長。李致俠與李溢熙感謝會員與各界的支持，並期待與會員及社團合作，為振興華埠盡心盡力。

當天就職典禮的與會嘉賓還包括經文處僑務組主任黃儷萱、文教中心副主任林威廷，以及紐約中華公所主席曾偉康、紐約台山寧陽會館主席伍健平、紐約安良工商總會會長伍自立及江雋嵐、紐約協勝公會主席黎柏雄及梅健莊、紐約中華總商會董事長梅犖生、紐約洪門致公堂主席李詠明等，以及紐約州長辦公室及市長辦公室代表。

華埠 曼哈頓 紐約州

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